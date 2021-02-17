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Sezonun ilk şampiyonu TV+'ta belli olacak

Sezonun ilk Grand Slam’ı olan Avustralya Açık’ın tüm heyecanı TV+’ta yaşanıyor.

Sezonun ilk Grand Slam'ı olan Avustralya Açık'ın tüm heyecanı TV+'ta yaşanıyor. Tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorisinde şampiyonların belirleneceği organizasyonda tüm maçlar TV+'tan naklen izlenebilecek.


Teniste dünyanın en prestijli organizasyonlarından birisi olan Avustralya Açık, an be an TV+ ekranlarında yer alacak. Tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorisinde şampiyonların belli olacağı organizasyonda tam maçlar naklen yayınlanacak. 21 Şubat'ta oynanacak olan erkekler finaliyle tamamlanacak olan turnuvanın tamamı TV+'ta yer alacak. Canlı yayın takvimi şu şekilde:



17 Şubat Çarşamba


Stefanos Tsitsipas-Rafael Nadal - Tek Erkekler Çeyrek Finali


Andrey Rublev-Daniil Medvedev - Tek Erkekler Çeyrek Finali


Ashleight Barty-Karolina Muchova - Tek Kadınlar Çeyrek Finali


Jennifer Brady-Jessica Pegula - Tek Kadınlar Çeyrek Finali


M. Arevalo/M. Middelkoop-J. Mirray/B. Soares - Çift Erkekler Çeyrek Finali


P. Oswald/M. Daniell - J. Salisbury/R. Ram - Çift Erkekler Çeyrek Finali



18-19 Şubat


Yarı Finaller



20 Şubat


Tek Kadınlar Final



21 Şubat


Tek Erkekler Final

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