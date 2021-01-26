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Sezonun trend rengi buttermilk, DeFacto tasarımlarıyla buluştu

Moda dünyasını etkisi altına alan buttermilk, DeFacto tasarımlarıyla buluştu.



Buttermilk rengi DeFacto tasarımlarıyla buluştu. Sezonun öne çıkan trendi buttermilk renkli, birbirinden şık tasarımlar; pantolondan gömleğe, crop top seçeneklerinden hırkaya kadar tüm parçalarda dikkat çekiyor. İlgi çekici bir tarza sahip olmaya vurgu yapan parçalar, cep ve yaka detaylarının yanında batik ve kaz ayağı desenleriyle de zenginleştirilerek; farklı ve dikkat çekici stiller üretiliyor.



Buttermilk renkli tasarımların DeFacto'nun e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarında modaseverlerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

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