SGK binaları önünde EYT kuyruğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklamasının ardından vatandaşlar SGK binalarına akın etti. Erken saatlerden beri sırada beklediği öğrenilen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Beştepe'deki toplantıdan sonra yaptığı EYT açıklamasının ardından, İstanbul'daki SGK binaları vatandaşların akınına uğradı. EYT'nin kaldırıldığı yönündeki açıklama üzerine pek çok kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren SGK önlerinde beklemeye başladı.

Zaman zaman gerginlik oluştu

Şişli'deki SGK binası da vatandaşların yoğun bir şekilde bulunduğu yerlerden biri oldu. SGK önünde uzun kuyrukların oluştuğu görülürken, zaman zaman vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik de yaşandı. Birçok vatandaşın, dün akşam yapılan açıklamanın hemen ardından SGK binası önüne gelmeye başladığı öğrenildi.