Shakespeare'in 'Hırçın Kız' adlı tiyatro eseri seyirciyle buluşuyor

William Shakespeare'in “Hırçın Kız” adlı tiyatro eseri İş Sanat'ın Provadan İzle serisinde başlıyor.

William Shakespeare'in sevilen ve en çok sahnelenen oyunları arasında yer alan “Hırçın Kız”, Talimhane Tiyatrosu oyuncularının yorumuyla 30 Kasım Salı saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında yayında olacak. Provadan İzle'de oyunun tamamı okuma provası düzeninde seyircilere sunuluyor. Oyuncuların eseri bir masa etrafında okuduğu seride izleyici özel bir deneyime davet ediliyor. Sinyor Battista'nın biri hırçın ve dik başlı (Katerina), diğeri uysal ve uyumlu (Bianka) iki kızının evliliğe giden yolda maceralarını konu alan oyunda, Katerina'nın erkek egemen çevreye ayak direme çabası ile Bianka'yı elde etmek için kurulan düzenler, bir çeşit karmaşa oluşturacak. Yönetmenliğini Lerzan Pamir üstlendiği, Esra Bezen Bilgin Ergen, Güliz Gençoğlu, Selçuk Borak, Cengiz Bozkurt, Gökay Akgör, Ufuk Tevge, Âdem Yılmaz, Murat Karasu, Mert Şişmanlar, Deniz Özmen, Kürşat Yıldırım, Kayhan Açıkgöz, Kubilay Tuncer ve Özlem Durmaz'ın yer aldığı oyun, ilk gösteriminden itibaren yıl boyunca kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ücretsiz izlenebileceği belirtildi.