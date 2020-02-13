Shane Larkin, milli takım kadrosunda

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını alan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin de kadroya dahil edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Bugün düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun elinden alan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin de kadroya davet edildi.

İlk maçını Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 20.00'de Hollanda'ya karşı oynayarak başlayacağı eleme grubunda ay-yıldızlılar; ikinci maçında ise 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Milliler'in idari ve teknik kadro ile sporcu listesi şöyle:

"Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Anadolu Efes), Burak Can Yıldızlı (Beşiktaş JK Sompo Sigorta), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (Pınar Karşıyaka), J. Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Muhsin Yaşar (Tofaş), Berkan Durmaz (Tofaş), Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Metin Türen (Türk Telekom)"