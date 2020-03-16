Shenzhen Hediyelik Eşya ve Ev Eşyaları Fuarı 25 Mayıs tarihine ertelendi

Reed Huabo Exhibitions ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Hediyelik Eşya, El Sanatları, Saat ve Ev Eşyası Fuarı'nın , 25-28 Mayıs tarihine ertelendiği duyuruldu.

Reed Huabo Exhibitions ev sahipliğinde düzenlenen ve 25-28 Nisan tarihlerinde yapılması planlan 28'inci Çin (Shenzhen) Uluslararası Hediyelik Eşya, El Sanatları, Saat ve Ev Eşyası Fuarı'nın , 25-28 Mayıs tarihine ertelendiği duyuruldu. Fuar, dünyanın en büyük fuar merkezlerinden olan Shenzhen Dünya Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğinden dolayı bu yıl yüksek bir seviyeye erişilmesinin beklendiği bildirildi.

3 bin 500'den fazla sergileyici ve 7 binden fazla stant beklentisi olan 'Premier Industry Event in China' gibi Fuarın, Çin ve diğer bölgelerden 22 ürün kategorisini kapsayan 500 bin hediyelik eşya ve ev ürününü sergileyeceği aktarıldı.

Fuarındaki yenilikler

Hediyelik eşya sektörünün artan taleplerini karşılamak ve yükselen ürünler için nitelikli alıcılar arasında bağlantı kurma felsefesini gerçekleştirmek üzere Fuarın, mekanını taşıyarak sergi alanını büyüttüğü ve daha fazla şirketi bir araya getireceği açıklandı.

Fuar, toplamda 8 salona sahip olacağı, yeni düzenlemenin şu şekilde olduğu açıklandı:

Salon 9/10 Toptan Distribütör/Lisans Sahibi/ Acente

Salon 11 Creative & Design

Salon 12 Akıllı Ev Aletleri

Salon 13 Hediyelik ve Premium

Salon 14 Çin Mobil Elektronik Fuarı

Salon 15 Mutfak Aletleri ve Sofra Gereçle

Salon 16 Ev Aletleri ve Dış Mekan Eşyaları

Yeni tema alanı - Tasarım Galerisi ve Üretici Galerisi

Tasarım Galerisi'nin, ticari alıcıların Çin tasarımları ve markaları hakkında daha fazla bilgi almasına yardımcı olmak amacıyla bağımsız tasarımcılar ve tasarım stüdyoları tarafından tasarlanmış yeni kreatif ve kültürel ürünleri sergileyeceği bildirildi. Üretici Galerisi'nin, akıllı ürün üreticilerini bir araya getirerek ve en yenilikçi ürünleri sergileyerek alıcıların Çin'in fütüristik teknolojisini deneyimlemesini sağlayacağı vurgulandı.