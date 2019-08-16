Sherlock Holmes'un Son Görevi, raflarda

Suç dünyasının efsane dedektifi Sherlock Holmes'un Son Görevi raflardaki yerini aldı.

Arthur Conan Doyle'ın polisiye edebiyatta çığır açmış karakterlerden biri olan Sherlock Holmes, müthiş gözlem yeteneği ve zekâsıyla okuyucuları Alfa Yayınlarında şaşırtmaya devam ediyor.

Dr. Watson, Sherlock Holmes'un en tuhaf ve en ilginç vakalarını anlatmak için defterlerini bir kez daha açıyor. Yaklaşan Birinci Dünya Savaşıyla birlikte, aslında emekliye ayrılmış olan Holmes yardım için çağrılıyor. Kitaba adını veren bu Son Görev, kaybolan denizaltı planları, zorba bir diktatörün yaptıkları, gizli cemiyetler ve casuslarla dolu sekiz sıra dışı maceradan sadece biri. Arthur Conan Doyle bu kitapta Sherlock Holmes'un yeteneklerini dünya çapında kullanıyor.