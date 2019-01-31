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Shinji Kagawa, Beşiktaş için yola çıktı

Beşiktaş’ın transfer konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Japon futbolcu Shinji Kagawa, İstanbul’a gelmek için yola çıktı.

Beşiktaş'ın transfer konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Japon futbolcu Shinji Kagawa, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.


Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Beşiktaş'ın talip olduğu Japon futbolcu Shinji Kagawa yola çıktı. Siyah-beyazlıların Alman ekibi Borussia Dortmund'dan kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Kagawa, İstanbul'a geliyor. Beşiktaş ile anlaşma sağlaması beklenen başarılı futbolcunun uçak içinde çekilmiş fotoğrafı yayınlandı.


Avrupa'da Manchester United ve Borussia Dortmund'da görev alan Kagawa, Alman ekibinde bu sezon 5 maçta forma şansı buldu.

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