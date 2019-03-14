İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımı'na çağrıldı

Japonya Milli Futbol Takımı’nın Kolombiya ve Bolivya ile oynayacakları maçların kadrosuna Beşiktaş’ta oynayan Shinji Kagawa çağrılırken, sakatlığı süren Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi.

Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya ile oynayacakları maçların kadrosuna Beşiktaş'ta oynayan Shinji Kagawa çağrılırken, sakatlığı süren Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi.


Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya maçlarının kadrosu belli oldu. Japonya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, 23 kişilik kadrosunu duyurdu. Kadroya Beşiktaş'ta forma giyen Shinji Kagawa'yı çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi.


Japonya, Kirin Challenge Kupası'nda 22 Mart'ta Kolombiya ile 26 Mart'ta da Bolivya ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.