Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımı'na çağrıldı

Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya ile oynayacakları maçların kadrosuna Beşiktaş'ta oynayan Shinji Kagawa çağrılırken, sakatlığı süren Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi.

Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya maçlarının kadrosu belli oldu. Japonya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, 23 kişilik kadrosunu duyurdu. Kadroya Beşiktaş'ta forma giyen Shinji Kagawa'yı çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi.

Japonya, Kirin Challenge Kupası'nda 22 Mart'ta Kolombiya ile 26 Mart'ta da Bolivya ile karşı karşıya gelecek.