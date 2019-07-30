Sıcak havalarda çocuklarda isiliğe dikkat

Melike Özberk Koç, bebeklerde ve çocuklarda sıkça görülen isilik konusunda önemli bilgiler verdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Melike Özberk Koç, “İsilik, ekrin ter bezleri ve kanallarının tıkanması ve terin cilt ve cilt altına geri akması nedeni ile meydana gelen özellikle yaz dönemlerinde bebek ve çocuklarda, sık görülen bir cilt problemidir. Bu tıkanıklık deri altında biriken terin küçük kabarcık ve kızarıklık olarak kendini göstermesi ve genellikle kaşıntı eşlik etmesi ile rahatsız edicidir. Sıklıkla yaz aylarında, ılık ve nemli iklimlerde en yaygın olarak görülmektedir. Döküntüler tedavi olmadan da bir süre sonra kendi kendine iyileşir. Ancak gerekli önlemler alınmaz ise cilt üzerinde daha komplike bir hal alabilir” dedi.

Çocuklarda isilik oluşmasını azaltmanın yolları hakkında bilgi veren Koç, “En önemlisi bebek ve çocuğun kalın ve sentetik kıyafetler giymemesi, ince, teri emebilen pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesidir. Özellikle yaz günlerinde kıyafetlerin sık sık değiştirilmesi, kıyafetler yıkanırken kimyasal içerikli deterjan ve yumuşatıcılar yerine sadece ekolojik içerikli bir temizleyici ile yıkanması, yumuşatıcı kullanılmaması uygun olur” diye konuştu.

Özellikle yaz döneminde terle atılan tuzun ter bezlerinde tıkaç oluşturmaması için bebek ve çocukların sık sık su ile yıkanmasının uygun olduğunu kaydeden Koç, “Eğer sık yıkamak mümkün değil ise bir pamuk pedi ıslatıp gün içinde boyun kıvrımları koltuk altı gibi isiliğe yatkın bölgeleri temizlemek ideal olacaktır. Ayrıca deniz suyuna girmek, eğer denize girme imkanı yok ise ölü deniz mineralleri içeren tuzları az miktarda yıkanma suyuna atmak gözeneklerin açık kalmasına yardımcı olarak isiliği azaltabilir ve oluşmasını engeller. Korunmada ve hafif lezyonlarda alerjik bir durum yok ise tıbbi papatya ve kalendula çayları ile temizleme ya da papatya ve kalendula özlerini içeren doğal cilt bakım ürünleri inflamasyon sürecini azaltabilir. Ancak isilik geçsin diye yoğun içerikli yağlar ve pişik kremleri kullanılmamalıdır. Tüm önlemlerinize rağmen çocuğunuzdaki isilik uzun süreli devam ediyor ise mutlaka dermatoloji hekimine başvurulması gerekir” açıklamalarında bulundu.