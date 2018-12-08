İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim'e akın etti

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Taksim’e akın etti.

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'ni hıncahınç dolduran vatandaşlar, hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.


İstanbul'da havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksime akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı'nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de tatilin keyfini çıkardı. İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvayın ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.