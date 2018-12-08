Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim'e akın etti

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'ni hıncahınç dolduran vatandaşlar, hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.

İstanbul'da havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksime akın etti. Vatandaşların yoğunluğu nedeniyle İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Taksim Meydanı'nda ise vatandaşlar gezerek hem havanın hem de tatilin keyfini çıkardı. İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvayın ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.