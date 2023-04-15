İhlas Haber Ajansı

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Sıcak havayı fırsat bilenler Taksim'e akın etti

Sıcak havayı fırsat bilenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

Sıcak havayı fırsat bilenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Sıcaktan korunmak isteyen bazı kişiler şemsiye açarken, kimileri ise üzerlerindeki montları çıkartarak ellerinde taşıdı.


Yaz ayları yaklaşırken sıcaklık değerleri de günden güne yükselmeye başladı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler de Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ne akın etti. Havaların ısınmasıyla meydan ve caddedeki insan yoğunluğunda artış yaşandı. Kimilerinin sıcaktan korunmak için şemsiye açtığı görülürken, kimileri de üzerlerindeki montları çıkartarak ellerinde taşıdı.

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