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Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak havalar sokak hayvanlarını da etkiledi.

Sıcaktan bunalan sevimli bir kedinin akmayan musluktan su içmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.


Temmuz aylarının son günlerine yaklaşırken Türkiye genelinde sıcak hava etkisini arttırdı. Isınan havadan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Serinlemek ve su içmek için çaba gösteren sokak hayvanlarının oluşturduğu renkli görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, içecek su bulamayan bir kedi, akmayan musluktan su içmeye çalışıyor.

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