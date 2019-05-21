Sıcaktan bunalan vatandaşlar Fatih'te denize girdi

Vatandaşlar sahilde denize girerek serinlerken, o anlar havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının 29 dereceye yaklaşması, vatandaşları bunalttı. Yükselen sıcaklıklar nedeniyle bazı vatandaşlar Fatih Cankurtaran sahiline geldi. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar sahilde denize girerek serinledi. Sıcaklığın etkili olduğu megakentte, Fatih Cankurtaran sahiline gelenler Kız Kulesi ve Boğaz manzaralı sahillerde denize girerek serinledi. Vatandaşların denize girmesi havadan görüntülendi.