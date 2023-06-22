Sichuan Airlines, İstanbul seferlerine yeniden başladı

Çin'in merkezli hava yolu şirketlerinden Sichuan Airlines, pandemi döneminde ara verdiği İstanbul seferlerine yeniden başladı. İlk uçuş, 21 Haziran 2023 Çarşamba günü İGA İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirildi. Sichuan Airlines'ın Chengdu-İstanbul seferlerini, pazartesi ve çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez yapacağı belirtildi.

Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinden kalkış yapan uçak, İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar'da törenle karşılandı. Törene Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve Yardımcısı Wu Jian, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Meng Fanwei ve Sichuan Airlines Genel Müdürü Cheng Xiaobo ve havalimanı işletmecisi İGA'nın Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman katıldı. Törende konuşan İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman, “Türkiye Cumhuriyeti'nin Çin'deki beşinci diplomatik temsilciliği olan Chengdu Başkonsolosluğu'nun yakın zamandaki açılışını takiben yeniden başlayan Chengdu-İstanbul uçuşlarının iki ülke arasındaki yakın iş birliğini daha da ileri seviyelere taşımaya katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

İGA İstanbul Havalimanı'na uçan 91. hava yolu oldu

İGA İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılı hedefleri arasında havalimanına operasyon gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin sayısının 100'e çıkarılması da yer alıyor. Sichuan Airlines, 2023 yılı içerisinde İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlayan 11. hava yolu şirketi olurken, İGA İstanbul Havalimanı tarafından uçuşlarına ev sahipliği yapılan toplam hava yolu şirketi sayısı 91'e ulaştı. Çin ile Türkiye arasında faaliyet gösteren hava yolu şirketi sayısı ise 2'ye yükseldi.