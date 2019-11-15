“Şiddet ortamında büyüyen çocuklar, duygusal bağlanmada sorun yaşar”

Yakın Doğu Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) işbirliğinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Ayı kapsamında 11. sınıf öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenlendi. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Kadından Yaşama Destek Derneği Proje Koordinatörü ve Avukat Mine Atlı konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken Atlı, eşitsizliğin temelinde yatan en birincil nedenin ev içi şiddet ve benzeri konuların göz ardı edilmesi olduğunu belirtti. Aile içi şiddet, fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet kavramlarıyla ilgili bilgiler veren Atlı, şiddetin türleri, nedenleri ve doğurduğu sonuçlar çerçevesinde bilgi aktarımı yaptı. Öğrencilerin ilgiyle dinlediği konuşmanın ardından “Güvenli İlişki ve Flört Şiddeti” konulu atölye çalışması ile empati güçlendirici etkinliği yapıldı.

“Kadına şiddetin önlenmesine karşı farkındalık oluşturmak istiyoruz”

Yakın Doğu Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Bölüm Sorumlusu Uzman Psikolog Rasiha Altunkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle kadına şiddetin önlenmesine karşı farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Şiddet ortamında büyüyen çocuklar, kendilerine bakıp özen gösteren kişilere yani annelerine, kardeşlerine duygusal olarak bağlanmakta zorluk yaşayabilirler. Okul çağındaki çocuklarda depresyon, kaygı, korku gibi farklı psikolojik problemler yaşayabilirler, akranlarına karşı şiddet gibi sorunlu davranışlar gösterebilirler. Bu bilinçle gerçekleştirdiğimiz etkinliğin çok değerli ve faydalı olduğu inancındayız” dedi.