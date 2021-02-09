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Şiddetli fırtına dev ağacı kökünden söktü, 3 araçta ağır hasar meydana geldi

Yenibosna’da şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç kökünden devrilerek park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Yenibosna'da şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç kökünden devrilerek park halinde bulunan araçların üzerine düştü. 3 araçta hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri dev ağacı ağacı keserek güvenli bölgeye kaldırdı.


Olay Yenibosna Şehit Ümit Alay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şirket araçlarının olduğu garajda şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç devrildi. Ağaç park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 3 araçta maddi hasar meydana gelirken araçlardan birinde büyük çaplı hasar oluştu. İtfaiye ekipleri ağacı testere yardımıyla keserek güvenli alana kaldırdı.

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