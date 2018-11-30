Şiddetli fırtınada ağaç minibüsün üstüne devrildi

Kadıköy'de şiddetli fırtınanın etkisi ile bir ağaç park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

Olay, 23.30 saatlerinde Kadıköy Bostancı Mahallesi Emanet Sokak üzerinde bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın otoparkında park halinde bulunan 34 LAB 253 plakalı minibüsün üzerine kuvvetli fırtınanın etkisi ile ağaç devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrikli testere ile yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından minibüsün üstüne devrilen ağacı keserek kaldırdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüste maddi hasar meydana geldi.