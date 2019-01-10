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Şiddetli lodos Silivri'de balıkçı kayığını batırdı

Silivri’de şiddetli lodos bir balıkçı kayığını batırarak dev dalgalar oluşturdu.

Silivri'de şiddetli lodos bir balıkçı kayığını batırarak dev dalgalar oluşturdu. Kayığını dev dalgalardan etkilenmemesi için kıyıya sabitlemeye çalışan vatandaşın mücadelesi kameralara yansıdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kıyı kesimlerinde rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Silivri'de şiddetli lodos dalgakıran mevkinde dev dalgalar oluşturdu. Dalgakıranı aşan dev dalgalar bölgedeki bir balıkçı kayığını batırdı. Bir vatandaş oluşan dev dalgalardan kayığını kurtarmak için kıyıya sabitlemeye çalıştı. Vatandaşın mücadelesi kameralara yansıdı.


Öte yandan, Avcılar'da da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla bilikte oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü.

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