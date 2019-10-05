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Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü

İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisiyle yola devrilen ağacı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.


Yola devrilen ağacı itfaiye ekipleri kaldırdı


İstanbul'un her iki yakasında da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kartal ilçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Akzambak Sokak'ta rüzgarın şiddetine dayanamayarak saat 03.30 sıralarında yola devrilen ağacı ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaldırdı. Ağaç devrildiği sırada yolda ve kaldırımda kimsenin olmayışı büyük bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri dev ağacı parçalara bölerek yol kenarına aldıktan sonra yol tekrardan kullanıma açıldı.

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