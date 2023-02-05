Şiddetli rüzgar Büyükçekmece ve Silivri'de de etkisini gösterdi

Meteorolojinin uyarısının ardından şiddetini arttıran rüzgar, Silivri'de bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan uçan tahta ve izolasyon malzemeleri park halindeki araçlara zarar verdi. Büyükçekmece'de ise bir binanın parçaları koparken elektrik direkleri de devrildi.

İstanbul'da etkisini yoğun bir şekilde sürdüren fırtına ve rüzgar nedeniyle Silivri'de bir binanın çatısı uçtu. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısı rüzgarın şiddetine dayanamayarak park halindeki araçların üzerine uçtu. Can kaybı yaşanmazken 3 araç zarar gördü. Büyükçekmece'nin farklı yerlerinde ise rüzgar nedeniyle binadaki parçalar koparken elektrik direkleri ve ağaçlar da devrildi.