Şiddetsiz toplum için “Rüzgar Gülü” kampanyası

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Pangaltı Ramada Otel'de gerçekleşen programa YÖRET Vakfı temsilcileri, sosyal çalışmacılar, psikologlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu, ‘Şiddetsiz Toplum' jıngle performansı ile büyük beğeni topladı. Ayrıca proje kapsamında, vatandaşların şiddetsiz toplum için pencere veya balkona koyacakları ‘Rüzgar Gülü' ile hem şiddete karşı olduğunu hem de hayatlarında şiddete yer olmadığının gösterilmesi istendi. Programda proje hakkında merak edilen soruları YÖRET Vakfı Başkanı Sibel Erenel cevapladı. Öte yandan program bitiminde tüm emeği geçenlere çiçek takdimi yapıldı. YÖRET Vakfı, 3 ay sürecek kampanya doğrultusunda çocukları, rüzgar gülü yapımı aktivitesi ile şiddet hakkında bilgilendiriyor. “Vurma! Konuş...” kutu oyunu ile çocuklara şiddetsiz iletişimi öğretiyor.

“Çocukların mesajıyla herkesin yüreğine dokunup birlikte güç birliği etmek istiyoruz”

Program öncesi proje hakkında bilgi veren YÖRET Toplumsal Gelişim ve Eğitim Vakfı Başkanı Sibel Erenel, “Bugün burada yeni bir kampanyaya adım atıyoruz. Vakfımız 1972'de kuruldu. Kurulduğundan bu yana daha iyi bir toplum oluşturmak amacıyla özellikle gençleri ve çocukları güçlendirmek amacıyla kuruldu. 1990'dan beri Türkiye'de çocuk haklarının bilincinin gelişmesi, çocukların şiddetten korunması ve şiddetsiz iletişimin yaygınlaşması, çocuk ve gençlerde psikolojik dayanıklılık güçlendirme amacıyla çeşitli projeler ve eğitimler düzenliyoruz. 15 yılda aşağı yukarı 200 bin kişiye ulaştık. Bu projemizde çok güzel bir şarkımız var. Maltepe Belediyesi Çok Sesli Korosu çocukları bizimle birlikte bu şarkıyı herkese duyuruyor. Özellikle Maltepe Belediyesi Başkanlığına, Maltepe Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne çocuk korosuna ve çocuklarımıza çok teşekkür ederiz. Umarım herkes bu şarkıyı dinler. Çocuklar bize çok güçlü bir mesaj veriyor. Şarkı sözlerini dinlediğinizde göreceksiniz şiddeti istemiyorlar. Sevgiyle yaklaşılmasını istiyorlar. Onların mesajıyla herkesin yüreğine dokunup birlikte güç birliği etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Şiddetin her türlüsü kötü ama en kötüsü çocuklara uygulanan”

Maltepe Çocuk Korosu üyesi Can Öztürk, “Bugün buraya şiddete dikkat çekmek için şarkı söylemeye geldik. Heyecanlıyım aynı zamanda böyle bir programda yer aldığım için mutluyum. Şiddetin her türlüsü tabi ki çok kötü. Ama en kötüsü çocuklara uygulanan oluyor” dedi.

“Projeye 2 aydır hazırlanıyoruz”

15 yaşındaki Sinem Güç ise, “Şiddete karşı düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesi için buradayız. Burada bu programa özel hazırladığımız jıngle okuyacağız. Bu projeye 2 aydır hazırlanıyoruz tek bir şarkı söyleyeceğiz. Koromuz 60 kişilik” ifadelerini kullandı.