Siemens AG, 2 milyar euroluk yatırım stratejisini duyurdu

Ağırlıklı olarak üretim kapasitesinin genişletilmesine yönelik toplam 2 milyar euro tutarındaki yatırımlar bu yıl açıklayacak.

Siemens AG, gelecekte büyümeyi desteklemek, inovasyonu teşvik etmek ve dayanıklılığı artırmak amacıyla, ağırlıklı olarak yeni üretim kapasitesinin yanı sıra inovasyon laboratuarları, eğitim merkezleri ve diğer kendi tesisleri için 2 milyar euro tutarında yatırım stratejisi yapacağını açıkladı. Şirket, Singapur'da, gelişen Güneydoğu Asya pazarlarına hizmet vermek üzere yüksek teknoloji ile donatılmış yeni fabrikasını da açtı.

Siemens AG Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Roland Busch, "Teknolojilerimiz, müşterilerimizin daha rekabetçi, dayanıklı ve sürdürülebilir olmak için desteğimize ihtiyaç duyduğu seküler büyüme trendlerine hitap ediyor. Şirketimiz, pazar seviyesinin önemli ölçüde üzerinde bir büyüme yaşıyor. Bugün gelecekteki büyümeyi hızlandırmak, inovasyonu teşvik etmek ve esnekliği artırmak için bir yatırım stratejisi açıklıyoruz. Bu yatırımlar, çeşitlendirme ve ‘yerel için yerel' işletmelere odaklanmamızın yanı sıra gerçek ve dijital dünyaları birleştirme stratejimizi de destekliyor. Dünyanın en önemli pazarlarında büyümeyi desteklemek için güçlü küresel varlığımızı açıkça güçlendiriyoruz" dedi.

Şirketin yatırımları ve çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:

2023 mali yılında, yapay zekâ ve endüstriyel metaverse gibi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanlarında bir önceki yıla göre yaklaşık 0,5 milyar euroluk bir artış bekleniyor. Bu Ar-Ge, şirketin simülasyon, dijital ikizler, yapay zekâ veya güç elektroniği gibi temel teknolojilerdeki lider konumunu güçlendirirken Siemens Xcelerator açık dijital iş platformunun gelişimini de desteklemeye odaklanıyor. Şirket, kısa süre önce, ChatGPT'yi kullanarak endüstri otomasyonuna yönelik kod üretimini hızlandırmak için Microsoft ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Şirket, fabrikaların ve altyapıların tasarımını, planlamasını, üretimini ve işletimini iyileştirmek için endüstriyel metaverse evrenini oluşturmak için NVIDIA ile iş birliği yapıyor.

Güneydoğu Asya'da yeni ve ilave kapasiteler

Güneydoğu Asya'da artan talebi karşılamak için şirket, Singapur'da Siemens'in kendi lider dijital ikizi ve yenilikçi, akıllı donanım teknolojileri kullanılarak geliştirilecek, yüksek teknoloji ile donatılmış ve tamamen yeni fabrikasını duyurdu. Fabrikaya yapılacak yatırım yaklaşık 200 milyon euro olacak. Tesis, dijitalleşmenin sunduğu olanakları sergilemek için bağlantı konusunda yeni bir standart belirleyecek ve yüksek otomasyonlu üretim süreçlerini bir araya getirecek. Bu yatırım ile 400'ün üzerinde kişiye istihdam sağlanacak.

Küresel yatırım dalgası ile tüm bölgeleri kapsayan strateji

Siemens, Çin'deki yatırım stratejisinin ve hızla büyüyen iş hacminin bir parçası olarak, Çin'deki yerel büyüme fırsatlarına hizmet etmek üzere, 140 milyon euro (1,1 milyar RMB) yatırım yaparak ve 400 kişiye yeni istihdam oluşturarak Çengdu'daki dijital fabrikasını da genişletecek.

Şirketin Çinli müşterilerinin birçoğu, özellikle dijitalleşme ve yüksek teknoloji üretim alanlarında, yeni teknolojileri erken benimsiyor. Bu nedenle şirket, dijitalleşme ve güç elektroniği teknolojisi destekli hareket kontrol sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmak için Shenzhen'de yeni bir dijital Ar-Ge İnovasyon Merkezi'ne yatırım yaptığını da duyurdu. Siemens Xcelerator açık dijital iş platformu, 2022 yılının Kasım ayında Çin'de hayata geçirildi.

Bu yılın başlarında şirket, Almanya'nın Amberg kentindeki WEF Küresel Deniz Feneri Fabrikası'nın kapasitesini artırmak için Çek Cumhuriyeti'nin Trutnov kentindeki üretimi genişletmeyi taahhüt etti. Ayrıca Siemens, Almanya'nın Frankfurt-Fechenheim kentindeki şalt fabrikasını genişletmek için 30 milyon Avro yatırım yaparken, Siemens Mobility, yakın zamanda ABD'de yolcu trenlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere Kuzey Carolina eyaletinin Lexington kentinde yeni bir demiryolu araçları fabrikası kurmak için 220 milyon dolar harcadığını duyurdu. Tesis, 2028 yılına kadar 500'ün üzerinde kişiye istihdam oluşturacak.

Planlanan 2 milyar euroluk yatırım ve araştırma ve geliştirme alanında beklenen yaklaşık 0,5 milyar euroluk artış, Siemens Healthineers'ı da kapsıyor.