Siemens ‘Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'e yüksek teknoloji ürünü laboratuvar kurdu

Siemens Healthineers Türkiye, ülkemizin sağlık alanında en büyük ‘Kamu-Özel İş Birliği' projelerinden birisi olarak bilinen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'e Avrupa'nın en büyük hastane laboratuvarını kurduğunu açıkladı. Laboratuvar, toplam 1,1 milyar euroluk yatırımla hayata geçirdiği sağlık kampüsünün 7 bin 750 metrekarelik alanında hizmet verecek. Laboratuvar, günde 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Genetik tetkikler için ise yurtdışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.

Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük ‘Kamu-Özel İş Birliği' projelerinden ve CCN Yatırım Holding tarafından 1,1 milyar euroluk yatırımla hayata geçirilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'in tüm laboratuvar sistemleri Siemens Healthineers Türkiye tarafından kurulduğu açıklandı. Yüksek standartlarda bir altyapıya ve son teknoloji ürünü tıbbi cihazlara sahip olan laboratuvarda, günde ortalama 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde testin çalışması planlanıyor. Ayrıca laboratuvar sayesinde rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılacak ve genetik tetkikler için yurtdışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.

Siemens Türkiye'nin bina teknolojileri alanındaki çözümleri de sağlık kampüsünün dijitalizasyonu ve otomasyonuna ciddi katkılar sunduğu belirtildi. Öne çıkan uygulamalar arasında; merkezi izleme ve yönetim uygulaması, güvenlik ve alarm sistemleri, yangın güvenliği sistemleri, yeni doğan servisi-bebek emniyeti, geçiş izin ve kontrol sistemleri, hemşire çağırma servisi, ameliyathane otomasyonu ve network altyapısı yer alıyor. Ayrıca, hastanedeki tüm sistemlerin tek bir çatı altında Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile eş güdümlü ve entegre şekilde çalışmasına olanak sağlandı.

"Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel işbirliği projesine teknolojilerimizle katkı sunmaktan gurur duyuyoruz"

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, sağlık kampüsüne sundukları katkılarla ilgili şunları söyledi: "Ankara Şehir Hastanesi Bilkent'te Siemens Healthineers olarak Avrupa'nın en büyük laboratuvarını kurarken Siemens Bina Teknolojileri ile de en kapsamlı bina teknolojilerini kullanarak geleceğin sağlık kampüsünü inşa ettik. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yeni kurulmaya başlanan öncü laboratuvar sistemlerini buraya getirdik. Bu sağlık kampüsündeki laboratuvar hizmetlerimizin önümüzdeki beş yılda 50 milyon kişiye fayda sağlamasını öngörüyoruz. Ayrıca güvenlik, iklimlendirme ve otomasyon alanlarında öncü bina teknolojilerimizle, yüksek enerji verimliliği, çalışan ve hasta konforu sağlıyoruz. Tüm bu teknolojilerimizle ülkemizin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel işbirliği projesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz".

Laboratuvar sayesinde;

Bir hastadan alınan tek tüp numuneyle rutin biyokimya, hormon, hepatit paneli, spesifik hormon ve alerji testleri üzerinde çalışılabilecek. Böylece daha az kan numunesi alınarak hasta konforu artırılacak.

Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün sonuçlandırılacak ve hastaların sonuçlarını almak için ertesi gün hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak.

Genetik tetkikler için yurtdışına hasta numuneleri gönderilmesine gerek olmayacak.

Son teknoloji sistemlerle kurulan laboratuvarlarda bu yöndeki tetkikler çalışılıp sonuçların hızlı bir şekilde hastalara ulaşması sağlanacak.