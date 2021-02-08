Siemens Energy ve Air Liquide güçlerini birleştiriyor

Global enerji şirketleri Siemens Energy ve Air Liquide sürdürülebilir hidrojen üretimi alanında Avrupa'da ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Fransız ve Alman hükümetleri tarafından desteklenen bu iş birliğiyle iki şirket, elektroliz teknolojisindeki uzmanlıklarını birleştirecek.

Avrupa Birliği'nin karbondioksit salınımını azaltma hedefleri doğrultusunda kritik önem taşıyan hidrojen üretimi, enerji şirketlerini harekete geçirdi. Son olarak Siemens Energy ve Air Liquide arasında imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde iki şirket, hızla artan talebi karşılamak, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir hidrojen üretimini hızlandırmak için güçlerini birleştirdi. Fransız ve Alman hükümetleri tarafından da desteklenen ve finanse edilen iş birliği Avrupa Yeşil Anlaşması, Avrupa Birliği Hidrojen Stratejisi ve Fransız ve Alman Ulusal Hidrojen Stratejileri kapsamında yeni bir ekosistem oluşturacak.

Verilen bilgiye göre, Avrupa'da sürdürülebilir bir hidrojen ekonomisi tesis etmeyi amaçlayan iş birliğinin ilk adımı Fransa'daki 200 MW kapasiteli Normandiya Projesi olacak. Normandiya Projesi niteliği bakımından örnek teşkil edecek ve Avrupa'nın en iddialı yenilenebilir enerjiden hidrojen üretimi projelerinden olacak.

İş birliğine ilişkin açıklamada bulunan Siemens Energy CEO'su Christian Bruch, “Sürdürülebilir bir hidrojen ekonomisi inşa etmek,enerji piyasasındaki çerçeve koşulların değiştirilmesini gerektiriyor. Bu pazarı şekillendirebileceğimiz ortaklıkları ve işbirliklerini değerlendirmeliyiz. Air Liquide ile birlikte yenilikçi çözümler yaratmayı çok önemli buluyoruz. Teknolojiyi sanayileştirecek ve sürdürülebilir şekilde üretilen hidrojeni Avrupa'da bir başarı hikayesine dönüştüreceğiz” dedi.

Air Liquide Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Benoît Potier, hidrojenin enerji geçişinde önemli bir sağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, “Avrupa'da hidrojen teknolojilerinde benzeri görülmemiş bir hızlanma söz konusu. Özellikle Fransa ve Almanya'da ölçek büyütme zamanı. İki şirket arasındaki ortaklık, rekabetçi fiyatlarla karbondan arındırılmış hidrojeni tedarik edebilen düşük karbonlu bir toplumdan oluşan, Avrupa'da bir ekosistem oluşturulmasının yolunu açıyor. Bu Fransız-Alman işbirliğini dört gözle bekliyoruz” açıklamasında bulundu.