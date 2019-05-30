Siemens Gamesa 5.X rüzgar enerjisi platformu Türkiye'de

X onshore platformu ICCI etkinliğinde tanıttı. Yenilenebilir enerji üretiminde yüksek birim kapasitesini sunan platformun, Türkiye pazarına büyük değer kazandıracağı bekleniyor.

Siemens Gamesa Renewable Energy, ürün portföyündeki yenilikleri 28-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 25. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda (ICCI) ziyaretçilerle paylaştı. Etkinlikte, SG 5.8-155 ve SG 5.8-170 olmak üzere iki farklı türbin modelini içeren yeni Siemens Gamesa 5.X onshore (karasal) rüzgar enerjisi platformu da Türkiye pazarına ilk kez tanıtıldı.

“Yeni türbinler Türkiye pazarına mükemmel uyum sağlıyor”

Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt, yeni portföy hakkında yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “ICCI etkinliğinde sunduğumuz yeni türbinler Türkiye pazarına mükemmel uyum sağlayacak. Bu platformu üretimden lojistiğe, inşaattan servise kadar tüm değer zincirini iyileştiren esnek bir tasarımla sunuyoruz. Ayrıca platformun çok-yönlü yapısı da pek çok farklı sahada kullanım imkanı sağlıyor. Rüzgar enerjisi sektöründeki en son teknolojileri barındıran yeni ürünlerimizin, Siemens Gamesa için önemli bir pazar olan Türkiye'deki varlığımızı daha da güçlendireceğine inancım tam.”

Yaklaşık 1 GW kurulu kapasiteyle ve tamamlanmış 30'dan fazla projeyle Türkiye'nin lider rüzgar türbini tedarikçilerinden olan Siemens Gamesa, 2010 yılından bu yana Türkiye pazarında aktif şekilde faaliyet gösteriyor.

ICCI 2019'da Siemens Gamesa projesine ödül

25. yılında “Enerjide Değişim ve Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen ICCI 2019'da, teknoloji ve dijitalleşme odaklı değişim ve dönüşüme en iyi uyum sağlayan firmalar da ödüllendirildi. Siemens Gamesa, Yenilenebilir Enerji Santralleri kategorisinde, Muğla'daki Fatma RES rüzgar projesiyle ödüle layık görüldü.

Platform hakkında şirketten şu bilgiler verildi: “5,8 MW nominal kapasiteyle Siemens Gamesa onshore portföyündeki en yüksek birim kapasitesini sağlayan platform, aynı zamanda 155 ve 170 metrelik çaplarıyla sektörün en büyük rotorlarını da sunuyor. Bu sayede yüksek, orta ve düşük rüzgar koşullarında maksimum performans elde edilebiliyor.

Çift beslemeli jeneratör ile kısmi konvertörün kombinasyonu, üç kademeli multiplikatör ile tasarlanmış kompakt güç aktarma organları ve başka Siemens Gamesa platformlarında başarısı kanıtlanmış bileşenler gibi Siemens Gamesa'ya özgü teknolojiler, bu yeni rüzgar türbinlerinde bir araya geliyor. SG 5.8-155'in ilk global prototipinin montajı 2020 ortası için planlanırken, üretimin de 2020'nin 4. çeyreğinde başlaması öngörülüyor. SG 5.8-170'in ilk global prototipi ise 2020'nin 3. çeyreğinde hazırlanacak ve üretim 2021'in 1. çeyreğinde başlayacak.

Siemens Gamesa 25. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nda (ICCI) ayrıca SG 4.5-145'in teknolojik açıdan geliştirilmiş sürümü olan ve 5,0 MW nominal güçle daha yüksek verimlilik sağlarken Seviyelendirilmiş Enerji Maliyetini (LCoE) düşüren SG 5-145 türbini de tanıttı. Bu türbin, başka pek çok özelliğinin yanı sıra, son teknolojili kontrol sistemi, artırılmış kanat aerodinamiği, sahaya uygun esnek güç sınıfı seçenekleri ve optimum lojistik için modüler tasarımıyla dikkat çekiyor.”