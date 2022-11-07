Siemens Healthineers Shape 23'e geri sayım başladı

Siemens Healthineers tarafından düzenlenen geleneksel Shape 23 etkinliği, 14 Kasım'da gerçekleşecek. Sağlık alanında ilham veren fikirlerin ve yeniliklerin sunulacağı etkinlik, önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da dünya çapındaki hekimleri, sağlık hizmeti yöneticilerini ve sektör uzmanlarından oluşan seçkin bir kitleyi bir araya getirecek.

Siemens Healthineers'ın sağlık sektöründe inovasyonlarını açıkladığı Shape 23, 14 Kasım Pazartesi günü düzenliyor. Siemens Healthineers CEO'su Bernd Montag'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan online etkinlik, bu yıl da sağlık sektöründeki zorluklarla baş edebilmek adına ilham veren fikirleri ve çığır açan yenilikleri sunmaya hazırlanıyor. Güçlü bir içerikle gerçekleşecek olan etkinlik, kanser, yüksek kalitede bakım hizmeti ve sağlıkta iş gücü krizi konularına da odaklanacak.

Etkinlik hakkında şu bilgiler verildi:

Kanser korkusunun olmadığı bir dünya mümkün mü?

Günümüzde "Kansersiniz" sözünü duymak hastalar ve aileleri için yıkıcı etkiler oluşturabiliyor. Shape 23, kanser korkusunun olmadığı bir dünyanın kapılarını aralayacak olan kişiselleştirilmiş tıbbın nasıl düzenleneceğine dair yeni keşifleri sunuyor. Basit bir kan testine dayanan Yapay Zekâ destekli klinik karar desteği, kansere doğru ilerleyen hastalık prognozunda yardımcı olacak ve önleyici tedbirler sunacak. Son buluşlar, tedavi prosedürleri sırasında yüksek hassasiyetli görüntüleme uygulamasının tanı ve görüntülemeyi birbiriyle ilişkilendireceği yönünde yeni bir umut ışığı sunuyor. Bu sayede kişiselleştirilmiş tıbbın faydaları, minimal invazif müdahalelere ve radyasyon tedavisine yansıyacak.

Çok sayıda kişiye aynı anda yüksek kalitede bakım hizmeti sunmanın zorluğu

COVID -19 pandemisi birçok yönüyle bizi bakım hizmeti sunmanın yeni yollarını düşünmeye zorlayan bir katalizör oldu. Shape 23, yüksek kalitede bakım hizmetini her nerede olursa olsun daha fazla hastaya ulaştırmak için inovatif hizmet sunma modellerinin, dijitalleşmenin gücünü ve teknolojik gelişmeleri nasıl bir araya getirdiğine dair bilgiler verecek.

Dünya genelinde sağlık hizmeti sistemlerini etkileyen iş gücü krizi

İş gücünün azalması, gereken yerde ve zamanda uzmanlık eksikliği, stres, sağlık çalışanlarındaki motivasyonda düşüş. Bu sorunlar herkese tanıdık geliyor. Ne var ki; bazı global uygulamalar ve çalışma modelleri, bu zorluğu aşmaya yardımcı olabiliyor. Shape 23'te ele alınacak konuda teknolojinin yenilikçi uygulamaları sayesinde artık daha fazla çalışanın işini en iyi şekilde yapması mümkün oluyor.