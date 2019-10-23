Siemens Healthineers Türkiye yeni deposuna taşındı

Sağlık sektöründeki çözümleriyle dünya çapında faaliyet gösteren Siemens Healthineers, 2004'ten beri operasyonel olarak aktif olduğu Türkiye'de sağlık lojistiği alanındaki gelişimini sürdürüyor. Geçen yıl Ankara Cross Dock depo ile lojistik altyapısını güçlendiren sağlık sektörünün dev ismi, Ekim 2019 itibari ile yeni deposuna taşındı.

Siemens Healthineers, görüntüleme, laboratuvar diagnostiği ve yedek parça iş kollarının operasyonel ihtiyaçlarının karşılanması adına İstanbul'da Asya ve Avrupa yakalarında bulunan iki deposuyla hizmetlerini yıllardır sürdürüyor. Lojistik alanında uzman ve öncü iş ortaklarıyla sürdürülen operasyonlar çerçevesinde bu zamana kadar yılda ortalama 1 milyon kutu elleçlemesi yapılarak, hasta sonuçlarının aksamadan elde edilmesi sağlandı.

Yapılan şirket açıklamasına göre; Siemens Healthineers uzun bir ihale sürecinin ardından BOMI Group ile iş birliğine giderek, lojistik deposunu BOMI Group bünyesine taşıdı. Bu süreçte alanında uzman SELCO danışmanlık firması ile yaptığı çalışmalar, kurulan iş ortaklığı modelinin alt yapısını oluşturdu. Her iki firmanın kalite ve satınalma birimlerinin profesyonel katkısı ile, 16 kişilik proje ekibi ile 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan çalışma neticesinde, hiçbir paydaşını olumsuz etkilemeden, yeni depoya taşınma sürecini tamamladı.

Operasyon kapasitesini yüzde 25 arttı

Tabanda 3 bin 500 metrekarelik alana yayılan yeni deposunda operasyon kapasitesini yüzde 25 artırarak, lojistik operasyonları yürütmeye başladı. Sıfırdan kurulan yeni depo, operasyonel verimlilik ve kalite esaslarını tamamladı. 40 bin metreküp hacmindeki yeni depo, ayrıca soğuk zincir depolaması son teknoloji ile inşa edildi.

Nisan 2019 sonunda imzalanan sözleşme ile hızlı bir şekilde tedarikçi seçimi ve inşaat sürecinin başlaması, kalite gereklilikleri olan, validasyon ve kalibrasyon süreçleri ile soğuk deponun hazır hale gelmesi ile tamamlandı. Tüm depo ısı kontrollü olarak tasarlanmış ve bu sayede yurtdışından gelen kitlerin ısı rejimleri ve soğuk zincir sistemi hiç bozulmadan son kullanıcıya kadar iletiliyor.

Kit ve sarf depolama ve operasyon alanlarının yanı sıra, deponun görüntüleme cihazlarının bulunduğu alanlar da bir önceki deposuna göre genişlemiş ve koşulları modern şartlara uygun hale getirildi. 500 metrekarelik cihaz depolama alanı ile, cihaz ebatları göz önüne alınarak, en efektif raf dizaynı kuruldu. Siemens Healthineers Türkiye tarihinde bir ilk olarak, görüntüleme cihazlarının yenileme operasyonlarının yürütüleceği atölye alanı da yine bu depo içerisinde faaliyete geçti.

Atık kontrolü ile üstün kalite koşulları

Uygun çalışma koşullarının gözetildiği, günlük operasyonel kapasitesinin artırıldığı yeni atölyesi ile Siemens Healthineers, görüntüleme ve diagnostik alanlarında kesintisiz hizmet vermeye de devam ediyor. Yeni depo içerisine kurulan bu atölye alanında, atık kontrolü (sıfır atık hedefli), nötralizasyon hattı ve dezenfektasyon alanları ile üstün kalite koşulları yakalandı ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefine daha kolay ulaşabilir hale geldi.

Ülke CEO ve CFO'larının, bayilerin ve müşterilerin katılımıyla 3 Ekim'de gerçekleşen açılışta da Siemens Healthineers'ın 2004 yılından günümüze lojistik gelişimi vurgulandı ve operasyonel mükemmellik ile maliyet avantajı sağlamak için partnerliğin önemi anlatıldı.

Son olarak, kurguladığı ve hayata geçirdiği bu depo ile sağlık lojistiğinde en iyi uygulama olmaya aday olan Siemens Healthineers, küresel ölçekte diğer Siemens Healthineers ülkelerine tecrübelerini aktarmaya devam edecek.