Siemens Healthineers, Varian'ı satın aldı

Siemens Healthineers, Varian'ı satın alma sürecini tamamlayarak sağlık sektöründeki bütüncül çözüm ortağı konumunu güçlendirdiğini duyurdu.

Siemens Healthineers AG, Varian Medical Systems Inc. (Varian) şirketini satın alma sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Satın alma, 2 Ağustos 2020'de duyurulmuştu.

Siemens Healthineers AG Denetim Kurulu Başkanı Dr. Ralf P. Thomas, birleşme hakkında şu açıklamada bulundu: “Varian'ın satın alınmasıyla birlikte şirketimiz, medikal teknoloji sektöründe en kapsamlı portföye sahip şirket haline geliyor. Bu, şirket açısından önemli bir değer üretme potansiyeli taşıyor. Şirketimiz, son derece entegre bir yaklaşımla kansere karşı global çapta yürütülen mücadeleyi yeni bir düzeye taşıyacak”.

Siemens Healthineers AG'nin CEO'su Dr. Bernd Montag da konu hakkında şu sözleri ifade etti: “Satın almanın tamamlanmasıyla birlikte kanser tedavisi ve genel sağlık hizmetleri üzerindeki etkimiz olmak üzere iki alanda birden atılım yapmak için çok iyi bir konumda bulunuyoruz. Varian ile birlikte hem kanser vakalarının tüm bakım süreci boyunca hem de klinik anlamda önem taşıyan diğer tüm durumlarda müşterilere ve hastalara destek verecek güçlü ve güvenilir bir çözüm ortağı haline geliyoruz.”

Şirketin bünyesine katılan Varian'ın CEO'su Chris Toth, “Varian ve Siemens Healthineers'ın dönüştürücü bir güce sahip birleşmesiyle ortaya çıkan şirketimiz, global çapta artış gösteren kanser vakalarıyla mücadele etmemizi sağlayan ve kanser hastalarına yönelik kişiye özel, veriye dayalı, hassas ve kişiselleştirilmiş bakım faaliyetleri konusundaki artan ihtiyaca yanıt verecek. Benzersiz ve birbirlerini tamamlayıcı niteliğe sahip portföylerimizi ve yetkinliklerimizi bir araya getirmemiz, onkoloji klinisyenlerine ve hastalara destek olarak onların daha iyi sonuçlara ulaşmalarını sağlayacak ve bizi de kansere yakalanma korkusunun olmadığı bir dünya vizyonumuza bir adım daha yaklaştıracak” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre bu birleşme, kansere karşı yürütülen global mücadeleye yönelik görüntüleme, laboratuar diagnostiği, yapay zekâ ve tedaviden oluşan benzersiz ve son derece entegre bir portföy oluşturuyor. Bununla birlikte önemli bir değer üretme potansiyeli de sunuyor. Satın alma işlemi, şirket stratejisinin ‘Yükseltme' (Upgrading) aşamasına mükemmel bir biçimde uyum sağlıyor. Bugün sonuçlandırılan satın alma işlemiyle birlikte Varian'ın ilk 12 ay içinde şirketin hisse başına düzeltilmiş asgari kâr rakamlarına1 pozitif bir katkıda bulunması bekleniyor. Ek olarak şirket, 2025 mali yılı itibarıyla yıllık en az 300 milyon euro tutarında FAVÖK (faiz ve vergi öncesi kâr) sinerjisi oluşturmayı hedefliyor.

Varian ve Siemens Healthineers, tedavi yönetimini içeren kapsamlı bir dijital, diagnostik ve tedavi ekosistemi oluşturmak için uzun süredir devam eden ‘En Vision' adlı stratejik ortaklığı temel alıyor. Şirket, Varian ile birlikte veriye dayalı hassas ve kişiselleştirilmiş bakım faaliyetlerinin geliştirilmesine ve sunulmasına katkıda bulunmak; kanser teşhisini, kanser hastalarının bakımlarının sağlanmasını ve tedavi sonrası kanserden kurtulmayı yeniden tanımlamak için yapay zeka destekli analitikten yararlanacak. Erken ve doğru tespit yapılmasının yanı sıra daha verimli teşhis konulması, tedavi kalitesinin ve erişiminin artması sayesinde, şirket, Varian'ın kanser hastaları için belirsizliği azaltma ve kanserden kurtulanların sayısını artırma misyonunu destekleyecek ve bu süreci hızlandıracak. Satın alma öncesi fiyat tahsisi etkileri, işlem, entegrasyon, elde tutma ve yeniden yapılandırma maliyetleri ile elden çıkarmalardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar.

Verilen bilgiye göre şirket, 2025 Stratejisi'nin ilk aşamasını 2019 mali yılının sonunda tamamladı, o dönemde birincil halka arzını başarıyla gerçekleştirdi ve AI-Rad Companion ürünleri gibi önem taşıyan inovatif çözümleri piyasaya sundu. 2020 mali yılının başlamasıyla birlikte şirket, ‘Siemens Healthineers 2025 Stratejisi'nin ikinci aşamasına girdi. Bu ‘Yükseltme' aşaması Siemens Healthineers'ı kârlı büyüme olarak nitelendirilen bir sonraki seviyeye taşıyacak. Corindus ve ECG Management Consultants şirketlerinin satın alınmasıyla şirket, mevcut faaliyet alanlarına yakın, büyüme gösterebileceği alanlardaki faaliyetlerini şimdiden güçlendirmiş oldu. Şirket, Varian ile birlikte mevcut pazarlarında büyümek, pazarlarına yakın olan alanlara girmek ve yeni pazarlar oluşturmak anlamında güçlü bir pozisyon yakaladı.