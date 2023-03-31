Siemens, patent sıralamasında Alman şirketleri arasında birinci oldu

Siemens AG, Avrupa Patent Ofisi'nin patent sıralamasında Alman şirketleri arasında birinci olurken, genel sıralamada altıncı sırada yer aldı. 2022 mali yılında iş günü başına 21 buluş gerçekleştiren Siemens AG'nin patent başvurularının sayısı tüm dış zorluklara rağmen istikrarını sürdürdü.

Teknoloji şirketi Siemens AG, 2022 yılında Avrupa Patent Ofisi'ne toplam bin 735 patent başvurusunda bulunarak Alman şirketleri arasında birinci sırada yer aldı. Bu başvuru sayısı Siemens AG'yi ayrıca genel patent başvuruları sıralamasında altıncı sıraya taşıdı. Şirkette görev alan araştırmacılar, bu ilerlemenin temelini atmalarının yanı sıra Siemens müşterilerine ve tüm topluma uzun vadeli fayda da sağlıyor.

Siemens AG Strateji ve Teknoloji Başkanı Dr. Peter Körte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi, Ukrayna'da süregelen savaş ve enflasyon gibi dış zorluklara rağmen inovasyonlarımıza hız kesmeden devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz sonuçlar şirketimizin inovasyon kabiliyetini ve patent kalitesinin yanı sıra endüstriyel uygulamaların tamamına odaklandığımızın en büyük göstergesidir” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin patent portföyüne ilişkin büyüme alanları arasında veri güvenliği, makine öğrenmesi ve yapay zeka, modelleme ve simülasyon, akıllı şehirlerde ulaşım, eklemeli üretim ve blokzincir yer alıyor. Tüm bu teknolojiler, açık ve dijital iş platformu olan Siemens Xcelerator'da sunulan dijital dönüşüm çözümlerini de sağlıyor. Bu teknolojiler aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında da acilen atılması gereken adımlar için kullanılabilecek başlıca dijital dönüşüm kaldıraçlarının konumlarını da gösteriyor.

Siemens, dünya genelinde patent başvurusu yapan en güçlü 6 şirketten biri

Fikirlerin rekabet avantajları oluşturan inovasyonları ortaya çıkardığı anlayışla ürün ve hizmet geliştiren şirket, fikir ve inovasyonların korunmasının önemine dikkat çekiyor. Şirketin fikrî mülkiyet alanındaki faaliyetleri, rekabet gücünü artırmada büyük önem taşıyor. Dünya genelinde pek çok patente sahip olan şirket, bu sayede diğer uluslararası istatistiklerde de üst sıralarda yer alıyor.

Şirketin kurucusu Werner von Siemens'in “Fabrikalarımızın gelişmesinin ana nedenlerinden birinin, ürünlerimizin büyük ölçüde kendi buluşlarımıza dayanması olduğunu düşünüyorum” sözü de bu anlayışı destekliyor.

Şirket, 2022 mali yılında dünya genelinde 2 bin 650 patent başvurusunda bulundu. Şirkette, aynı dönemde 4 bin 650 buluş yapıldı. Bu da iş günü başına 21 buluş anlamına geliyor. Dünya genelinde Siemens'e verilen patent sayısı ise 46 bin 700'ü geçti.

2022 mali yılında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) için yaklaşık 5,6 milyar avro ayıran şirkette Ar-Ge alanında yaklaşık 46 bin 900 kişi görev alıyor.