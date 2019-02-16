Siemens Türkiye 2018 yılında en çok ihracat yapan firma oldu

Siemens Türkiye, Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde birinci olarak 2018 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firma oldu.

Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılı ihracat şampiyonları açıklandı. Son yıllarda hızlı büyüme yakalayan elektrik elektronik ve hizmet sektörünün ihracatı 2018 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracat oranı 168,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kıran Türkiye ihracatının yüzde 7'sini oluşturdu. Türkiye'de elektrik-elektronik sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan firmalar 15 Şubat'ta düzenlenen bir törenle ödüllendirildi. Siemens Türkiye, Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde, 'Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları' kategorisinde birinciliğe layık görülerek TET İhracat Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

"Ülkemizin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz"

Siemens Türkiye Enerji Yönetim Divizyonu Orta Gerilim Bölüm Yöneticisi Sinan Bubik, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Siemens Türkiye olarak 163 yıllık köklü geçmişimizle içinde bulunduğumuz sektörlerde birçok ilke imza attık. Tüm faaliyet alanlarımızda üstün mühendislik gücümüz ve dijitalizasyondaki uzmanlığımızla ilerliyoruz. 2018 yılında da istihdam ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik önemli yatırımlarımızı sürdürdük ve başarılı bir yıl geçirdik. Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz ve büyümesine destek olmayı sürdürüyoruz. Ülkemizin hizmet ihracatındaki potansiyelini açığa çıkararak, küresel hizmet ticaretinden aldığı payı artırabileceğine her zaman inandık. Enerji sektörüne yönelik ürünlerde 5 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yerel bilgi ve birikimimiz, Türkiye'deki uzun süreli deneyimimiz ve küresel kaynaklarımızı aktarma yeteneğimiz sayesinde gelecekte ihracat oranımızı arttırarak ülkemizin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz".