Siemens Türkiye, I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı

Siemens Türkiye, International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirketlere verilen, 'I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Siemens Türkiye, Hollanda merkezli IRECS tarafından geliştirilen, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını şirketler ile tüketici nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla verilen uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası 'I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı aldı. Şirket, Kartal ve Gebze kampüslerinde tükettiği elektriğin yüzde 100 oranında yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlayan I-REC sıfır karbonlu yeşil elektrik sertifikasını, üretim portföyünde yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları bulunan çözüm ortağı Tektuğ Elektrik Üretim A.Ş. firmasından aldı. Son beş yılda attığı adımlarla yüzde 20 enerji tasarrufu elde ederken, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle de her yıl ortalama 360 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlayan şirket, kampüslerinde gerçekleştirdiği enerji verimliliği ve yeşil enerji üretim projeleri kapsamında 7946 MWh yeşil enerji satın alımı yaparak elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izini yüzde 39 oranında azalttı ve karbon salınımı tasarrufunu 7 bin 307 tona çıkarttı. 2021 yılı için bu oranı yüzde 63'e çıkarmayı hedefleyen şirket, Kartal ve Gebze kampüslerinde tükettiği elektriğin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlamaya devam ederek, 2023 yılında karbon ayak izini sıfıra indirmeyi hedefliyor.

I-REC sertifikası Siemens Türkiye'nin çevre alanında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları açısından da büyük önem taşıyor. Enerji verimliliği sağlayan çözümleri ve sahip olduğu bilgi birikimi ile enerji tasarrufuna önemli bir katkı sağlayan ve modern bina teknolojisi ile dijital hizmetler aracılığıyla binaların enerji verimliliğini artırmak için müşterilerine özel uyarlanmış programları uzun yıllardır geliştirip uygulayan şirket, 2020 sonuna kadar 386 kişiye enerji yöneticisi ve verimlilik eğitimleri verdi. Kurulan 17 ISO 50001 enerji yönetim sisteminin yanı sıra 140 denetimin tamamlandığı, 124 detaylı enerji etüdünün gerçekleştirildiği ve 142 adet teşvik danışmanlığının verildiği bu programlar kapsamında yılda 360 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlandı.

Şirketin gerçekleştirdiği enerji verimliliği çalışmaları sayesinde almaya hak kazandığı I-REC sertifikası ile, yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanıyor. Oluşturulan sistem sayesinde üretilen her birim elektrik kaynağından başlayarak takip edilebiliyor ve bu kapsamda yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen her 1 MWh elektrik için, bir sertifika oluşturuluyor. Üretimlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak da dahil olmak üzere belirli kriterleri yerine getirebilen tesisler, oluşturulan veri tabanına kaydolarak yenilenebilir enerji sertifikalarını almaya hak kazanıyor. I-REC sertifikaları, CDP (Karbon Saydamlık projesi), GHG Protokolü veya diğer sera gazı standartlarında yer alan 'Kapsam II' emisyonlarını azaltma amaçlı olarak da kullanılabiliyor.