Siemens Türkiye, şirketlerin dijital dönüşümü için Siemens Xcelerator'u hayata geçirdi

Siemens Türkiye, endüstri, binalar, şebekeler ve ulaşım alanlarında faaliyet gösteren her ölçekten müşterisi için dijital dönüşümü hızlandırmak ve değer oluşturmak amacıyla Siemens Xcelerator'u hayata geçirdiğini duyurdu.

Tüm sektörlerde işletmelerin sürdürülebilirliğini, enerji verimliliğini ve dijital dünyaya uyumunu artıracak çözümler sunarak gelecek vizyonunu tasarlayan Siemens Türkiye, dijital ile fiziksel dünyayı buluşturan teknolojilere bir yenisini daha ekledi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, bu anlayışla şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla, büyük ölçekliden, bağımsız yazılımcılara kadar birçok iş ortağının birden fazla dijital çözümünü bir araya getiren Siemens Xcelerator'ı sundu. siemens.com/xcelerator üzerinden ulaşılabilen platform, altyapı, ulaşım hizmetleri, yiyecek-içecek, kimya, otomotiv, sağlık ve daha birçok kilit endüstriye yönelik, farklı iş ortaklarının, her ölçekten müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümlerine ulaşma imkanı sunuyor. İş ortaklarının birlikte değer oluşturmasını sağlayan bir ekosistem oluşturan bu platform, aynı zamanda gelecek için bugünün dönüşümüne de hız kazandırıyor.

Platform; sunduğu çözümlerle müşteriler, iş ortakları ve geliştiriciler arasındaki etkileşimi artırma ve kolaylaştırmanın yanında, eğitim almak, keşfetmek ve bilgi alışverişi edinmek hedefiyle oluşturulmuş dijital bir pazaryeri olma özelliği taşıyor. Şirketin tüm dünyada 4 binden fazla iş ortağıyla bir çözüm ekosistemi oluşturma hedefi dijital platform Siemens Xcelerator, herkesin kullanımına açık olarak tasarlandı. Ekosistem, sektörlerin değişen ihtiyaçları ile hızla kendini güncelleyecek ve kullanıcıların geri bildirimleri üzerinden gelişimini sürdürecek.

Platformun tanıtımına yönelik, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kurulan dünyanın önde gelen dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezlerinden MEXT'te, şirket tarafından çalışanların ve müşterilerin katıldığı hibrit bir etkinlik düzenlendi.

“Siemens Xcelerator, dijital dünya ile gerçek dünyayı bir araya getiriyor”

Tanıtım toplantısında konuşan Siemens AG Strateji ve Teknoloji Başkanı Dr. Peter Koerte, “Günümüzde her şeyin hızını artıran dijitalleşme süreci, rekabeti de aynı hızda etkiledi. Bu süreçte basit çözümlere ihtiyacımız var. Siemens Xcelerator, dijitalleşmeye yönelik tüm çözümleri bir arada bulabileceğiniz bir platform. Bu platformda binlerce onaylı geliştirici, uygulama ve yüzlerce çözüm yer alıyor. Bu çözümler sayesinde maliyet ve zaman tasarrufu sağlanıyor; üretim, dijital dünyaya çok daha hızlı bir şekilde optimize ediliyor” dedi.

Platformun dijital dünya ile gerçek dünyayı bir araya getirdiğini aktaran Koerte, “Ekosistemimizin içerisinde uzmanlardan oluşturduğumuz bir network ağı bulunuyor. Bu ağ yalnızca büyük ölçekli şirketler için değil, KOBİ'ler için de çok kıymetli bilgiler ve çözümler içeriyor. Ayrıca burada sektör bazında oluşturduğumuz sektörel topluluklar da kullanıcılarımıza çok büyük kolaylıklar ve avantajlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Siemens Xcelerator, Siemens için yeni bir dönemin başlangıcı”

Platformun şirket için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Hüseyin Gelis, “Şirket olarak müşterilerimize değer oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan en önemlisi de Siemens Xcelerator oldu. Platformumuz, şirketimiz için yeni bir dönemi başlatıyor. Platform, şirketlerin dijital çağda dönüşümlerini tamamlayacak ve sadece şirketimizin sunduğu çözümleri değil, ortaklarının ürünlerini de içeren bir ekosistem olacak. Bu ekosistemde sunulan tüm ürünler birbirleri ile bağlantılı hale gelecek ve bir pazar ortamında uzmanlar ile kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak. Teknolojik sistemler birbirleri ile konuşmaya başladığında verimlilik artacak” dedi.

Platform hakkında şu bilgiler verildi:

Platform üzerinde nesnelerin interneti (IoT) özellikli donanım ve yazılımın yanı sıra şirket ve ortaklarının geliştirdiği hizmetler yer alıyor. Ayrıca Ürün portföyünün ve referans örneklerinin incelenmesine olanak sağlayan Siemens Xcelerator'da sunulan çözümlerin tamamı, birbiri ile entegre bir şekilde çalışıyor. siemens.com/xcelerator üzerinde yer alan chat ekranından tüm sorularına yanıt alma imkanı bulacak kullanıcılar, platform üzerinden metaverse, IOT, Cybersecurity, Yapay Zeka, as-a-Service (kullanıma hazır, kolayca adapte edilebilen ve tak-çalıştır uygulamalar) içeren konularda kazanım elde edebilecekler. Böylece platform, endüstriyel metaverse yolu açmaya yardımcı olacak. Dijital ikiz sayesinde verimsiz alanlarını ve üretim hatalarını görme fırsatı yakalayan kullanıcılar, karşılaşabilecekleri tüm riskleri de önleyebilecek.