Siemens Türkiye, ürün ve çözümleriyle 360 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağladı

Siemens Türkiye,2023 karbon nötr olma hedefi kapsamında son beş yılda attığı adımlarla yüzde 20 enerji tasarrufu elde ederken, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle de her yıl ortalama 360 milyon TL'lik tasarruf sağladığını açıkladı.

Siemens Türkiye,2023 yılında karbon nötr olma hedefi kapsamında enerji verimliliği ve tasarrufu projelerine ivme kattı. Verilen bilgiye göre şirket, müşterilerine ve paydaşlarına sunduğu destek, çözüm ve hizmetler yoluyla yılda ortalama 360 milyon TL'lik enerji tasarrufu elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, son 5 yılda yapılan yatırımlarla Siemens Türkiye Kartal ve Gebze kampüslerinde yüzde 20 oranında enerji verimliliği sağlandı. 2015 yılından bugüne kadar karbon emisyonunu yüzde 39 oranında azaltan şirket, 2021 yılında ise bu oranı yüzde 63'e çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, enerji verimliliği sağlayan çözümleri ve sahip olduğu bilgi birikimi ile enerji tasarrufuna önemli bir katkı sağlıyor. 2020 yılı sonuna kadar 386 kişiye enerji yöneticisi eğitimi veren Siemens Türkiye,17 ayrı ISO 50001 enerji yönetim sistem kurulumu, 124 detaylı enerji etüdü ve 142 ayrı teşvik danışmanlığıyla yıllık ortalama 360 milyon TL'lik tasarruf sağlandı. Şirket, müşterilerine sunduğu hizmetler ve Siemens çözümlerinin entegrasyonuyla enerji verimliliğine katkı sağlarken, kendi kampüslerinde uyguladığı projelerle de enerji verimliliğini hayata geçiriyor.

Yüzde 100 yeşil enerjiye geçildi

Siemens Türkiye, Kartal ve Gebze'de bulunan kampüslerinde yüzde 100 yeşil enerjiye geçiş sağlayarak 2023 yılında karbon nötr olma hedefinde önemli bir adım daha attı. Verilen bilgiye göre şirket, Kartal kampüsünde hayata geçirdiği Kartal Yeniden Projesi ile bina ve altyapı renovasyonu sayesinde bin 100 ton, filo yönetiminde daha az yakıt kullanarak 625 ton, yüzde 100 yeşil enerjiye geçişle de 3 bin 532 ton karbon salınımı tasarrufu sağladı. Ege Orman Vakfı ile kurulan 5 bin ağaçlık Siemens Ormanı ile 2050 ton karbon salınımının da önüne geçen şirketin kendi kampüslerinde hayata geçirdiği bu projeler yoluyla karbon salınımı tasarrufu 7307 tona ulaştı.

“Geleceğe değer üretmek için çalışmalıyız”

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, sürdürülebilir bir geleceğin önemine dikkat çekerek, “İçinde bulunduğumuz pandemi bizlere bir kere daha gösterdi ki, sorumluluk sahibi bir şekilde değer üretmenin tek yolu sürdürülebilir bir gelecek inşa etmekten geçiyor. Bunun için atacağımız her adım, gezegenimizi daha temiz ve daha verimli kılacak. Bunun için bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz her proje ve kendimize koyduğumuz her hedef bizi sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonumuza daha da yakınlaştırıyor. 2023 yılında karbon nötr olma hedefimiz de bu sorumluluk bilincimizin önemli bir parçasını oluşturuyor” dedi.