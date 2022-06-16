Siemens Türkiye ve Türk-Alman Üniversitesi'nden iş birliği

TAÜ öğrencilerine yarı zamanlı çalışma ve daha sonra iş olanağı sunan şirket, dijital endüstri alanındaki laboratuvarını hizmete açtı.

Siemens Türkiye, ülkemizde teknoloji ve inovasyonun gelişimine katkı sağlamak ve bu konuda nitelikli nesiller yetiştirmek adına kurduğu iş birliklerine devam ediyor. Son olarak Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) ile iş birliğine giden şirket, bu kapsamda özellikle dijital endüstri uygulamalarının gelişimine katkı sağlayacak. TAÜ iş birliğini değerlendiren Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, “Biz bir mühendislik ve teknoloji şirketiyiz. En önemli yetkinlik alanımız olan inovasyonun gelişimine katkıda bulunmayı sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Özellikle bu konuda ülkemizdeki uzman açığını kapatmak için üniversite-iş dünyası birlikteliklerinin çok önemli olduğunun bilinciyle Türk-Alman Üniversitesi ile başlayan iş birliğimizin memnuniyetini yaşıyoruz” diye konuştu.

TAÜ'nün kısa sürede gelmiş olduğu seviyenin gelecek için umut olduğunu kaydeden Gelis, eğitim alanında gerçekleştirmekte oldukları iş birliklerinin TAÜ'nün araştırma kapasitesinin gelişmesiyle önümüzdeki yıllarda araştırma alanında da artırmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Dijital endüstri laboratuvarı açıldı

TAÜ bünyesinde kurulan Siemens Dijital Endüstri Laboratuvarının açılış töreni, 13 Haziran Pazartesi günü TAÜ Beykoz Kampüsü'nde gerçekleşti. Açılışta TAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel Uzuntaş, TAÜ Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ferit Küçükay ve Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Hüseyin Gelis yer aldı.

Üniversiteye endüstriyel otomasyon ve dijital ikiz teknolojilerinin uygulama derslerinin gerçekleştirileceği bir eğitim laboratuvarı kurduklarını ifade eden Hüseyin Gelis, bu laboratuvarın önemini şu sözlerle ifade etti: “Günümüze ve geleceğe yön veren alanları düşündüğümüzde dijital endüstrilerin ilk sıralarda geldiğini görüyoruz. Ancak bu alanda teorik bilgilerin pratik uygulamalarla desteklenmesi çok önemli. Bu alanda geleceğin uygulayıcıları olan öğrencilerin daha yolun başındayken güçlü bir temel edinmesi gerekiyor. Bu temel, sentez becerilerini geliştirmeleri, böylece gençlerimize yeni sorunlara yeni yanıtlar üretebilmeleri için gerekli iç görü ve donanım ile inovatif fikirler üretebilen, açık fikirli gençlerin yetişmesine önemli bir katkı sağlıyor".

Açılışı gerçekleştirilen Siemens Dijital Endüstri Laboratuvarı, altyapı desteği sağlayacağı pek çok çeşitli alandan eğitim programıyla Türkiye'de Dijital Otomasyon alanında önde gelen mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor. Laboratuvarlar, mühendislik başta olmak üzere dijitalleşen ve otomatize olmaya hazır pek çok alanda çalışılmasına katkı sağlayarak, ilgili alanlarda yetkin kişilerin çalışmalarına imkân tanıyor. Siemens Türkiye Ar-Ge Merkezi ve IT Direktörü Erdem Alptekin'in açılışta verdiği mesajlarda Siemens Ar-Ge ekosisteminin yanı sıra, aday mühendislerin ekosisteme nereden dahil olabileceklerine dair değerli bilgiler verdi.

Siemens'in hem global hem de yerel Ar-Ge gücü ve altyapısı ile ilgili de bilgiler veren Erdem Alptekin, “Ar-Ge en güçlü olduğumuz konulardan biri. Şirketin dünya çapında Ar-Ge'ye ayırdığı bütçe 4,9 milyar dolar ve sadece Ar-Ge'de 42 binden fazla yetkin ve dinamik mühendis görev alıyor. İnovasyondaki yetkinliğimizle 4 bin 480 buluşa imza atan ve 2 bin 520 patent başvurusuna sahip bir kuruluş olarak bu alanda lider firmalardan biriyiz. Şirketin Ar-Ge'ye harcama yatırım ise yaklaşık 55 milyon euro olup, 900 Ar-Ge çalışanımız ile Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere üç Ar-Ge Merkezimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çeşitli üniversitelerle çok sayıda iş birliği yapan şirket, Part-Time Öğrenci Programı kapsamında her yıl TAÜ ile 4. Sınıf Mekatronik veya Informatik Bölümü öğrencilerine yarı zamanlı çalışma imkânı sunuyor ve mezuniyetlerinden sonra Ar-Ge bölümünde istihdam imkanı sağlıyor. Mekatronik ve Informatik ders müfredat içeriklerine de destek veren Siemens Türkiye'den uzmanlar, kendi alanları ile ilgili derslere katılıyor. Bu sayede şirket, TAÜ-Siemens Robotik Programı kapsamında STEM'e ilginin artmasına ve üniversite öğrencilerinin pratik çalışma imkânı kazanarak daha yetkin bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlıyor. Gelecek yıl için TAÜ Makina Bölümü Temel Staj Laboratuvarı kurulması için de çalışmalarını sürdüren şirket, aynı zamanda Siemens Kartal kampüsünde TAÜ - Siemens Digital Teknolojiler sertifika programı ve Master programı verilmesi konusunda da faaliyetlerine devam ediyor.