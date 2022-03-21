Siemens Türkiye ve Yeditepe Üniversitesi mesleki eğitim alanında iş birliği yaptı

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, bahar dönemi boyunca akıllı bina teknolojileri konusunda hem üniversitenin akademisyenlerinden hem de Siemens yetkililerinden ders alma olanağına sahip olacak.

Sektörün yetkin iş gücünün desteklenmesi konusundaki önemli çalışmalarıyla bilinen Siemens Türkiye, son olarak Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile iş birliğine imza attı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Bölgesel Çözümler ve Servisler birimi çatısı altında, akıllı bina teknolojileri, Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle birlikte bahar dönemi boyunca işlenecek. Ayrıca, öğrencilere şirkette uygulama ve deneyim kazanma olanağı da sunulacak. Bu kapsamda şirketin bina otomasyonu ve güvenlik alanlarındaki teknolojik gelişmelerini içeren, proje tasarım ve uygulama, satış ve satış sonrası hizmet, enerji verimliliği ve izleme, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok farklı alanda uygulamalar bulunuyor. Alanında uzman, deneyimli isimlerle bir araya gelme olanağı bulacak öğrenciler, sektör hakkındaki güncel bilgiler ve uzmanlık alanlarına yönelik tecrübeleri dinleme şansı elde edecek.

Öğrencilere staj fırsatı

Gerçekleşen iş birliği sayesinde dördüncü yarıyılda mülakat aşamasını geçen öğrenciler, Siemens Türkiye'de Mesleki İşyeri Uygulaması kapsamında staj olanağı elde edecek. Bu sayede öğrenciler, şirketin çatısı altında Akıllı Bina Teknolojileri konusunda yetkinliklerini artıracak ve kariyerleri için önemli bir adım atmış olacak.