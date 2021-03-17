Siemens Türkiye'den ihracat başarısı

Siemens Türkiye, ihracattaki istikrarlı başarısını sürdürerek Türkiye Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) İhracat Başarı Ödülleri kapsamında, Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde ihracat şampiyonu oldu.

Türkiye'deki stratejik sektörlerin başında gelen elektrik elektronik sektörü, global pandemi krizinin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen 2020 yılında 11,27 dolar ihracat ile ülke ekonomisine katkı sundu. Bu rakamın 2 milyar 868 milyon dolarlık kısmı Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları alt sektöründen geldi.

“165 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz”

Siemens Türkiye Dağıtım Sistemleri Birim Yöneticisi Sinan Bubik, Siemens Türkiye'nin 165 yıldır ülkenin gelişimine ve ekonomisinin güçlenmesine katkı sunduklarına dikkat çekti.

Bubik, faaliyet gösterdikleri bütün alanlarda Siemens'in mühendislik gücünü sektörlerin kullanımına sunduklarını belirterek, “Türkiye'de faaliyet gösteren global bir şirket olarak, buradan dünyanın 80 farklı ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerimizle, geliştirdiğimiz teknolojiyle, oluşturduğumuz istihdam ve yatırımlarımızla 165 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu başarıda, pandemi koşullarında Siemens Türkiye olarak üretim, lojistik gibi bütün süreçlerde aldığımız önlemler ile hedeflerimizin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan mühendislerimizden Gebze Fabrikamızdaki çalışanlarımıza kadar büyük bir ekibin payı var. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.