Siemens Türkiye'nin tedarik zinciri yönetimi Umut Pehlivan'a emanet

Siemens Türkiye'nin Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörlüğü görevinde yeni bir atama gerçekleştirildi. Şirketin, önemli yapılanmalarından biri olan Tedarik Zinciri Yönetimi bölümünün direktörü, 10 yıl boyunca şirket içinde tedarik zinciri alanında çeşitli sorumluluklar üstlenen şirketin deneyimli ismi Umut Pehlivan oldu.

Siemens Türkiye, Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörlüğü görevine şirketin deneyimli ismi Umut Pehlivan atandı. 10 yıldır Siemens Türkiye'de tedarik zinciri yönetiminde farklı sorumluluklar üstlenen Pehlivan, şirketin Tedarik Zinciri Yönetimi'nden sorumlu olacak.

2010 yılında “Tedarik Zinciri Yönetimi Emtia Müdürü” olarak Siemens Türkiye bünyesine katılan Pehlivan, 2014-2017 yılları arasında “Tedarik Zinciri Yönetimi Operatif Satın Alma Grup Müdürü” ve 2017 yılından bu yana “Tedarik Zinciri Yönetimi İndirekt Satın Alma Grup Müdürü” olarak görev yaptı. Pehlivan, Ekim ayı itibariyle “Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü” unvanını üstlendi.