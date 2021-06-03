Siemens Türkiye'ye MESS'ten iş güvenliği ödülü

Siemens Türkiye, işyerlerinde hayata geçirdiği uygulamalarla MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri'nde Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar ve İSG Elçileri kategorilerinde ödüle hak kazandı.

İş sağlığı ve güvenliği alanında ‘Sıfır Kaza' hedefiyle hayata geçirilen proje ve uygulamaların ödüllendirildiği, Türkiye'nin en kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ödül organizasyonu olan MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül organizasyonu kapsamında Siemens Türkiye, işyerlerinde hayata geçirdiği uygulamalarla iki ödüle layık görüldü.

Verilen bilgiye göre şirket, pandemi döneminde yetkili kuruluşların yönergelerine ek önlemleri alarak üretimde, ofiste, iş seyahatinde ve uzaktan çalışmada sağlıklı çalışma ortamını tesis etti. Uygulamalar arasında çalışanların ofise gelmeden önce mobil sağlık anketi doldurması, yapay zeka uygulaması BİLGE ile HES kodu takibi, ofis alanlarının en fazla yüzde 30 kullanımı için mobil rezervasyon sistemine geçilmesi ve #heryerofis konseptinin oluşturulması, yemekhanelerde ve servislerde dijital numaralandırma, barkod ve takibi yer aldı. Siemens Türkiye hayata geçirdiği bu yeniliklerle Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar Kategorisi'nde ödül almaya hak kazandı.

Çalışanları tarafından da ödüle aday gösterildi

Şirket ayrıca, çalışanlarının aday göstermesi sonucu Gebze fabrikası ile ‘İSG Elçileri Kategorisi'nde Çalışanlarının İyileştirme Önerisi ile Ödül Alan İş Yeri ödülünün de sahibi oldu. Şirket bu ödüle, orta gerilim dağıtım panolarına uygulanan primer enjeksiyon testinde, testi uygulayanın ve çevredekilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla özel olarak geliştirilen paravan ile aday gösterildi.