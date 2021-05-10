Siemens ve Google Cloud yapay zekaya dayalı çözümler için iş birliği yapıyor

Endüstriyel üretim sektöründe yapay zekaya dayalı çözümlerin kullanımını artırmayı amaçlayan iş birliği kapsamında üretimde verimlilik artışı sağlanacak.

Endüstriyel otomasyon ve yazılım alanlarında inovasyon ve teknoloji liderlerinden biri olan Siemens, fabrikalardaki süreçleri optimize etmek ve üretimde verimliliği artırmak için Google Cloud ile iş birliği yapıyor. Şirket, kendi fabrika otomasyon çözümlerini Google Cloud'un veri bulutu ve yapay zekâ/makine öğrenmesi (AI/ML) teknolojileri ile entegre ederek üreticilerin inovasyon geliştirmesine yardımcı olacak.

Verilen bilgiye göre, günümüzde endüstriyel süreçleri veriler yönlendirse de üreticilerin büyük bir çoğunluğu eski yazılımları kullanmaya devam ediyor. Yoğun kaynak kullanımına neden olan ve sık sık manuel güncelleme gerektiren bu uygulamalar, verimlilik açısından avantaj sağlamıyor. Yapay zeka projeleri fabrika ölçeğinde sınırlı kaldığından, pek çok üretici küresel operasyonlarında yapay zeka uygulamalarını devreye almakta zorluk yaşıyor.

Siemens'in üretim sektörünü ileri taşıyan teknolojileri, Google Cloud'un veri bulutu, yapay zeka ve makine öğrenmesi yetenekleriyle birleşerek üreticilere fabrika verilerini uyumlu hale getirme olanağı tanıyor. Ayrıca ürünlerin görsel açıdan denetimi, montaj hattında bulunan makinelerin yıpranma ve aşınma durumlarının tahmin edilerek gelecekte oluşabilecek maliyetlerin önceden tahmin edilmesi gibi uygulamaları mümkün kılıyor.

Üretimde yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmak, bunları otomasyona ve ağa entegre etmek, yüksek seviyede uzmanlık ve Siemens Industrial Edge gibi yenilikçi ürünler gerektiren oldukça karmaşık bir görev. Google Cloud ve şirket arasındaki iş birliği de Industrial Edge ile bağlantılı olarak yapay zekanın dağıtımını ve ölçeğe göre yönetimini kolaylaştırmayı, üretimde çalışanları güçlendirmeyi, rutin görevleri otomatikleştirmeyi ve genel kaliteyi iyileştirmeyi amaçlıyor.

İş birliği hakkında konuşan Siemens Dijital Endüstriler'in Fabrika Otomasyonu Kontrol Bölümü Başkan Yardımcısı Axel Lorenz, “Yapay zekâ, fabrikalarda radikal bir dönüşüm üretme konusunda büyük potansiyel taşıyor. Üreticilerin birçoğu yapay zeka alanında bugün hala ‘pilot proje' seviyesinde kalmış durumda; biz bunu değiştirmek istiyoruz. Şirketimizin Industrial Edge ve endüstriyel operasyon konusundaki çözümleri ile Google Cloud'un yapay zeka/makine öğrenmesi teknolojilerinin birleşmesi, üretim sektöründe oyunun kurallarını kökten değiştirecek” açıklamasında bulundu.

Google Cloud Üretim ve Endüstri Yöneticisi Dominik Wee ise şöyle konuştu: “İş birliği yaptığımız şirket, endüstriyel otomasyon ve yazılımda, Google Cloud ise veri analitiği ve yapay zeka/makine öğrenmesi alanlarında önemli konumda bulunuyor. Bu iş birliği, bu iki dünyanın en iyilerini bir araya getiriyor ve AI/ML uygulamalarının üretim endüstrisinde kullanılabilir olmasını sağlıyor. Yapay zekanın endüstriyel kullanımını kolaylaştırarak, çalışanların üretim alanındaki kritik öneme sahip görevlere daha fazla odaklanabilmelerine yardımcı oluyoruz”.