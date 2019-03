Siemens'ten sağlık AR-GE'sine katkı

İleri teknoloji odağıyla sağlık alanında yerli üretimin yapılacağı, genç girişimcilerin destekleneceği, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin düzenleneceği Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi (BUCHI), Ankara Kalkınma Ajansı ve Siemens Healthineers Türkiye'nin desteğiyle açıldı.

Sağlık teknolojileri alanında yerli üretimi geliştiren ve genç girişimcileri desteklemeyi hedefleyen Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi (Baskent University Center of Health Innovation-BUCHI) Ankara Kalkınma Ajansı ve Siemens Healthineers Türkiye'nin desteğiyle açıldı. Açılış, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Ofisi Yöneticisi Arzu Fırlarer, Siemens Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis ve Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On, Siemens Healthineers Innovation Think Tank Yöneticisi Sultan Haider'in katılımıyla gerçekleşti.

Yapılan bilgilendirmede; Siemens Healthineers Türkiye ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen BUCHI, ileri teknoloji odağıyla sağlık alanında yerli üretimin gelişeceği, makine-teçhizata ulaşmanın ve prototip üretmenin kolaylaşacağı, genç girişimcilerin destekleneceği, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ve danışmanlık alınabileceği bir merkez olarak konumlanıyor. Üç boyutlu yazıcılar, yazılımlar ve tasarım araçları gibi ileri teknolojiye sahip ekipmanın yer aldığı inovasyon merkezi, üniversite öğrencilerinin, akademisyen girişimcilerin ve genç girişimcilerin kullanımına açık olacak. Merkezin koordinasyonu Başkent Üniversitesi'nin Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Ofisi (BİTTO) tarafından gerçekleştirilecek.

Gençlerin ve Türkiye'nin geleceğine önemli katkılarda bulunacak

Ankara'da gerçekleşen açılış töreninde konuşma yapan Siemens Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis, Siemens olarak, yaşam için yenilikçi zekâ”nın gücüne inanarak dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için çalıştıklarını ve bu çabalarının, Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi aracılığıyla bir kez daha hayat bulduğunu dile getirdi.

Gelis, "Siemens tam 163 yıldır Türkiye'de ekonomi ve topluma katkı için çalışıyor. Bunu yaparken de bir teknoloji ve mühendislik şirketi olarak her zaman geleceğe ve yeniliğe odaklanıyoruz. Amacımız, yaşamı kolaylaştırmak ve insanlara daha iyi bir hayat sunmak. Bu da ancak yenilikçi yaklaşımlar ve inovatif çözümler geliştirmekle mümkün oluyor. AR-GE ve İnovasyon Merkezleri'ne verdiğimiz önemin altında işte bu yaklaşım var. Bu alandaki çalışmalarımıza özellikle üniversitelerle iş birliklerini dahil etmemiz, gençleri cesaretlendirebilmemiz açısından çok önemli. İnanıyorum ki, bu merkez, gençlerin ve Türkiye'nin geleceğine önemli katkılarda bulunacak" dedi.

Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi'nin temel faaliyetleri

Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi'nde (BUCHI) sağlık sektörüne yönelik AR-GE faaliyetleri, Hackathon yarışmaları, prototip geliştirmeleri, hızlandırma programları, ticarileştirme çalışmaları yapılacak ve AR-GE merkezleri, teknoparklar ve kümelerle ortak faaliyetler yürütülecek.

Başkent Üniversitesi araştırmacıları ve öğrencilerine açık olan merkezden, ileri sağlık teknolojileri alanında AR-GE üreten ve prototip kurmak isteyen farklı üniversitelerden akademisyen girişimciler ve aynı alanda bitirme projesi geliştiren öğrenciler de faydalanabilecek. Ayrıca Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi'nin kapıları endüstriyel tasarımcılara, BUCHI sertifika programlarına katılan öğrencilere, TÜBİTAK BIGG programından veya KOSGEB AR-GE desteklerinden ileri sağlık teknolojileri alanındaki fikirleriyle destek alan girişimcilere, Ankara'daki üniversitelerin ve tekno-kentlerin kuluçka, ön kuluçka merkezlerindeki girişimcilere de açık olacak.