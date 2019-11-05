Şifanın kodlarını çözen kitap 'Şifa Sende' 20'nci baskıya ulaştı

Erhan Özer, 'Şifa Sende' adlı kitabında; bütün hastalıkların iyileştirilebilir olduğunu, yapılması gereken tek şeyin vücudun doğuştan sahip olduğu kendi kendini iyileştirme mekanizmasının harekete geçirilmesi için ruh, zihin ve beden bütünlüğünün oluşturulması gerektiğini anlatıyor. Gördüğü yoğun ilgiden dolayı geçtiğimiz günlerde 20'inci baskıya ulaşan kitap, raflardaki yerini tazeledi.

Dr. Erhan Özer'in Doğan Kitap'tan çıkan ilk kitabı 'Şifa Sende', ikinci kitabı 'İçimizdeki Hekim' ve üçüncüsü 'Kendin Ol' ile geleneksel tıp anlayışına yepyeni bir farkındalık kazandırdı. Hippokrates'in "Ana hedef, vücudunuza kendi kendini tedavi edebilme yeteneğini tekrar kazandırmak olmalıdır" sözünden yola çıkarak hazırlanan kitapta "Neden sık sık hastalanıyoruz?", "Hastalıkların neden kronikleşiyor?", "Bilinçaltımızın hastalıklardaki rolü" ve 'kanserleşme' gibi başlıklar yer alıyor. Gördüğü yoğun ilgiden dolayı geçtiğimiz günlerde 20'inci baskıya ulaşan Şifa Sende kitabı, raflardaki yerini tazeledi.

Araştırmayı seven ve kendinde var olan gücü keşfetmek isteyenlerin keyifle okuyacağı yazarın bu alanda yazdığı üç eserden ilki olan kitapta, şifanın kodlarını içeren tedavi şekillerinden de bahsediliyor. Homeopatik etki gösteren semboller sayesinde hastalığa neden olan enerji blokajların kaldırılmasıyla hastalıkların nasıl tedavi edildiğinin anlatıldığı kitap, 21'inci yüzyılın yeni tedavi yöntemlerine de değiniyor.

Erhan Özer kimdir?

Aksaray'da doğdu. İlköğretimini Almanya'da Volkschule'de tamamladı. 1973 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenime başladı. Lise diplomasını Bursa Atatürk Lisesi'nden aldı. 1977 yılında Uludağ Tıp Fakültesi'ni kazanarak 1983 yılında Tıp Doktoru unvanını aldı. Mecburi hizmetini 2 yıl Isparta köylerinde sağlık ocağı hekimi olarak yaptı. 1985 yılında Gazi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ana bilim dalında uzmanlık eğitimine hak kazanarak 1990 yılında uzmanlık diplomasını aldı. 2 yıllık askerlik hizmetini Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde tamamladıktan sonra önce Okmeydanı sonra Göztepe Sigorta Hastanesi'nde 2000 yılına kadar Anestezi ve Reanimasyon uzmanı olarak görev yaptı. 1990'dan beri Algoloji (ağrı tedavisi) alanında Almanya, İsviçre, Avusturya bağlantılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ağrı tedavisi için nöralterapi, homeopati, akupunktur ve enformatik tıp özel ilgi ve uygulama alanlarını teşkil etmiştir. Sırasıyla Şife Sende, İçimizdeki Hekim ve Kendin Ol kitaplarını yazan Dr. Özer, dördüncü kitabını hazırlamaktadır.