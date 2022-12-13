“Sıfır Atık Ligi” yarışması Tuzla'da başladı

Tuzla Belediyesi'nin, lise öğrencilerinin geri dönüşüm konusunda farkındalığını artırma amacıyla hazırladığı ödüllü ‘Sıfır Atık Ligi' yarışması, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın startıyla başladı. Yarışmaya takım halinde katılan gençler, kirliliğin engellenebilmesi amacıyla en çok atığı toplamak ve şampiyon olmak için kıyasıya mücadele edecek.

Tuzla Belediyesi, lise öğrencilerinin geri dönüşüm konusunda farkındalığını artırmak amacıyla ödüllü ‘Sıfır Atık Ligi' yarışması düzenledi. Programa; Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğretmenler ve birçok liseli öğrenci katıldı. Sıfır Atık Ligi yarışmasının startı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından verildi. Düzenlenen yarışma çerçevesinde, liseli gençler 5 kişilik takımlar halinde 5 hafta boyunca şampiyon olmak için kıyasıya yarışacak. Belirlenen başlıklara göre her hafta geri dönüşüm malzemesi toplayacak olan gençler, puanlar kazanacak. 5 hafta sonunda en çok puan toplayan takım, büyük ödüllere kavuşarak şampiyon olacak. Sıfır Atık Ligi'nin startı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından verildi.

“Bizim amacımız gençlerle birlikte farkındalık oluşturmak”

Yarışma hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 'Toplanın Geri Dönüyoruz' mottosu ile başlayan, özellikle de Tuzlamızdaki gençlerimiz ile oluşturduğumuz takımlarla, geleceğe bırakacağımız, yaşanabilir bir dünya için farkındalık yarışması düzenledik. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başlatmış olduğu çevreye duyarlı, sıfır atık projesinin Tuzla'daki bir yansıması ile birlikteyiz. Bizim Sıfır Atık yarışmasındaki amacımız, bütün atıklarımızın, her bir parçasının geriye dönüştürülebilir bir hammadde olduğunun gençlerle birlikte farkındalığını oluşturmak. O parçaların yeniden üretim süreçlerine girmeden hayatımıza yeniden kazandırarak, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir çalışmayla daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için gençlerle yarışacağız. Yarışmadaki kategoriler dünyada çok uzun sürelerde geri dönüşümü zor olan, bertarafı zor olan ürünlerdir. Pil gibi, plastik gibi, cam gibi özellikle atık yağ gibi birçok kategoride gençlerimiz yarışacaklar. Gençlerimizi ödüllendirerek bir farkındalık oluşturmayı düşündük ve bunu da başlattık.” dedi.

“Birinci olmayı hedefliyoruz, umarım oluruz”

Yarışmaya katılan lise öğrencilerinden Sıla Yeşilyurt, “ Piri Reis Lisesi'nden katılıyoruz. 4 kişilik grubuz. Atık gruplarında yağ, plastik cam gibi hepsini toplayıp Ardından toplanma alanına götüreceğiz. Orada kilolarını tartacaklarmış ona göre puan alacağız. Birinci olmayı hedefliyoruz. Umarım oluruz.” diye konuştu.

“Hızlı bir şekilde yarışmaya devam edeceğiz”

Öğrencilerden Deniz Balcıoğlu, “Ödüller bizi arkada çok cezbetti. O yüzden hızlı bir şekilde yarışmaya devam edeceğiz. Zaten yaklaşık 5 haftamız kaldı. En baştan beri birinci olmayı hedefliyoruz. Hızlı bir şekilde başladık zaten. İnanıyoruz birinci olacağız. diye konuştu.