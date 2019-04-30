Sıfır Atık Projesi Ataşehir'deki kamu kurumu çalışanlarına anlatıldı

Eylem planı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'deki tüm kamu kuruluşlarında “Sıfır Atık Projesi”ni başlattı. Proje Ataşehir'deki tüm kamu kurumlarının temsilcilerine ve çalışanlarına anlatıldı.

İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile ÇEVKO Vakfı yetkililerinin sunum yaptığı “Sıfır Atık Eğitim Programı” Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitim programında ilk olarak ÇEVKO Vakfı Eğitim Şefi Murat Anaç; çevre kirliliği ve boyutları, geri dönüşüm yöntemleri ve kullanım alanları, Türkiye'deki atık kaynaklı sorunlar ve uygulanan geri dönüşüm uygulamaları ve yararları konusunda katılımcıları bilgilendirildi.

Murat Anaç, atıkların geri dönüştürülmesiyle enerjide yüzde 95'lere ulaşan tasarruflar sağlanabileceğini, Türkiye'de yılda 30 milyon ton atığın çöpe atıldığını belirtti. Anaç, “1 ton kağıt geri dönüştürüldüğünde 17 ağaç, 1 kamyon atık kağıt dönüştürüldüğünde 50 ağaç kesilmekten kurtuluyor. Kağıt geri dönüşümünde yüzde 50 enerji, 45 su tasarrufu sağlanırken alüminyum geri dönüşümde enerji tasarrufu yüzde 95'i buluyor” dedi.

İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Çevre Mühendisi Zeynep Sayaroğlu ise sunumunda; sıfır atık projesi nedir, kamu binalarında oluşabilecek atık türleri nelerdir, kamu binalarında sıfır atık nasıl uygulanır, çevre bilgi sistemine kayıt nasıl yapılır, kamu binalarında sıfır atık yönetim planı nasıl hazırlanır gibi konularda bilgi verdi.

Kamu kurumlarında, kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu olacak bir asil, bir yedek olmak üzere en az iki kişi belirlenmesi gerektiğini ifade eden Sayaroğlu, “Kurumlar tarafından belirlenen bu sıfır atık yönetimini sağlayacak bir çalışma ekibi kurulmalıdır, planlar hazırlanmalı, ihtiyaçlar belirlenmeli ve listelenmelidir” dedi.