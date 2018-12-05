Sıfır borçla Kağıthane baştan sona yenilendi

Hiç borçlanmadan ilçeye mega yatırımlar kazandıran Kağıthane Belediyesi'nin bu başarısını Belediye Başkanı Fazlı Kılıç "Gereksiz harcamaları kısarak yüz milyonlarca lirayı devlete kazandırdık'' sözleriyle açıkladı.

Bir zamanların gecekondu ve sanayi bölgesi olarak anılan, ulaşım sorunu nedeniyle şehre uzak algısının hakim olduğu Kağıthane'de son 14 yılda adeta devrim yaşandı. Şehir bugün metro, metrobüs ve yeni kara ulaşım ağları; kültür, spor ve sağlık kompleksleri; 300'ün üzerinde park ve mesire yerleri, tamamı restore edilen tarihi eserlerinin yanında modern konut ve ofis yatırımlarıyla bir cazibe merkezine dönüştü. Kağıthane aynı zamanda kentsel dönüşümün en planlı yapıldığı ilçeler arasında. Bugüne kadar yapıların %67'si dönüşmüş durumda. İlçedeki okulların ise %95'i yenilendi.

Bugünlerde İstanbul'un en değerli ilçeleri arasında gösterilen Kağıthane'nin Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yaşanan bu değişim ve dönüşümü; "Her an halkla iç içeyiz. Gelen talepleri ivedilikle değerlendiriyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşın gerçekten ihtiyacı olacak, uzun ömürlü hizmetler üretiyoruz. Tüm tarafları dinler ve vatandaşın ihtiyacını en akılcı yoldan çözüme kavuşturursanız; o sorun bir daha önünüze gelmez. Siz de fazladan hem para hem de zaman kaybetmemiş olursunuz. İşte bu anlayış, bizi borçsuz belediye yapıyor.'' şeklinde özetledi.

Kağıthane'de mega yatırımların birbiri ardına yükseldiğini belirten Başkan Kılıç, devlet ve özel sektörün Kağıthane'ye ayrı önem verdiğini vurgulayarak,"Cumhurbaşkanımız Kağıthane'ye büyük önem veriyor. Mega projelerin bölgeye kazandırılmasında bizzat kendisi destek oldu. Tüm Kağıthaneliler adına kendisine teşekkür ediyoruz. Belediyemiz bütçesini aşan mega yatırımların ilçemize kazandırılması için görevli çalışma arkadaşlarımız var. Hükumetimizle, bakanlıklarla, yerli ve yabancı özel sektör yatırımcılarıyla sürekli görüşerek, Kağıthane'deki yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.'' dedi. Başkan Kılıç son olarak, gereksiz harcamaları kıstıklarını belirterek, yüz milyonlarca liranın devlete kazandırıldığını açıkladı.