Sigara, diş tedavi sürecini olumsuz etkiliyor

İnsan sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri olan sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı; halk sağlığı sorununa yol açarken aynı zamanda toplum ve birey ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor. 1987 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü, tütün mücadelesi kapsamında 9 Şubat ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak anıyor.

“Bağışıklığı olumsuz etkiliyor”

Tütün ürünlerinin kalp damar hastalıkları, KOAH ve kanser gibi rahatsızlıklara sebebiyet verdiği gibi ağız ve diş sağlığını da olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapan Diş Hekimi Ayşe Erdem, “Sigara kullanımı, ağız ve diş sağlığı yönünden incelendiğinde, damarların daralmasına ve kanda karbonmonoksit miktarının artmasına neden oluyor. Bunun sonucunda dokulardaki oksijen miktarı azalıyor, dokuların yenilenme ve iyileşme süresi uzuyor, bağışıklık sistemi olumsuz etkileniyor. Bu durumun sonuçlarından biri de ağız içerisindeki bakteri kolonizasyonunun artmasıyla diş eti hastalıklarının ve diş çürüklerinin oluşması” şeklinde konuştu.

“Dişlerde ve diş etlerinde renklenmelere neden oluyor”

Sigaranın, diş eti hastalıklarının ilerlemesine neden olduğu gibi tedavi sürecini de olumsuz etkileyerek diş kayıplarına neden olduğunu belirten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Diş Hekimi Ayşe Erdem, “Ayrıca tütün ve tütün ürünlerinin tamamı, dişlerde ve diş etlerinde renklenmelere neden oluyor. İçtiğiniz sigarayı azaltıyor olmanız da diş eti hastalıklarına yakalanmanızı engellemiyor. Günde yarım paket dahi içseniz, içmeyenlere göre hastalığa yakalanma oranınız 6 kat daha fazla” ifadelerini kullandı.