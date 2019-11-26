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Sığırcıkların İstanbul semalarında görsel şöleni

Beylikdüzü semalarında sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşları, görsel bir şölen oluşturdu.

Sığırcıkların dansı, izleyenleri kendine hayran bıraktı.


Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle sıcak bölgelere göç eden sığırcık kuşları akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında birbirinden ilginç görüntüler oluşturdu. Zaman zaman birbirlerinden ayrılsalar de kısa sürede yeniden bir araya gelen kuş sürüsü özgürce dans ederken, bazı vatandaşlar bu doyumsuz manzarayı büyük keyifle izledi. Görsel şölene dönüşen sığırcıkların dansı saatlerce sürdü. Birbirlerine çarpmadan dakikalarca havada süzülen sığırcıklar görenleri hayran bıraktı. Havanın tamamen kararmasıyla ortadan kaybolan kuşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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