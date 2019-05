Sigorta sektöründe dijitalleşme; kolaylık, hız ve zaman kazandırıyor

Sektörün dijitalleşmesiyle güvenlikten hızlı işlem yapabilmeye kadar bir çok avantaj sağlanması amaçlanıyor.

Teknolojinin günden güne gelişmesiyle dijitalleşme konusu önem kazanıyor. Türkiye'de hemen hemen her sektörde olduğu gibi emeklilik ve sigorta sektöründe de dijital dönüşüm süreçleri hız kazanmaya başladı. Sektörde faaliyet gösteren bir çok kuruluş müşterilerine daha hızlı ve güvenli hizmet sunmak amacıyla yapay zekalı sohbet robotları dahil birçok teknolojik gelişim içerisinde bulunuyor. Bu kapsamda sektörde faaliyet gösteren Fibaemeklilik, dijital dönüşüm hamlelerini; internet sitesi, internet şubesi, mobil uygulama ve sohbet robotu başlıkları altında topladı. Bu dört başlıkta gerçekleştirilen yenilikler, esneklik, hız ve şeffaflığı merkeze alıyor. Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, yaptıkları yenilikler hakkında bilgiler verdi.

Teknolojiye verdikleri öneme değinen Genel Müdür Erol Öztürkoğlu, "Şirketimiz kurulduğu günden beri teknolojiye hep yatırım yaptı. Altyapı yatırımlarımızın tamamını bitirdik. İş ortaklarımızla entegrasyonlarımızı ve şirket içerisindeki operasyonel süreçlerimizin neredeyse tamamını dijitalleştirdik. Operasyonel süreçlerimizi robotlarla yapmaya başladık. Artık ön yüzümüzü değiştirme zamanı gelmişti. Müşterimize daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek, onların taleplerini daha hızlı şekilde alabilmek için internet sayfamızı ve internet şubemizi değiştirdik" şeklinde konuştu.

"5 yıldır Türkiye'de bireysel emeklilik ve hayat sigortasını uçtan uca satan tek şirkettik"

Yenilenen internet sayfası hakkında bilgi veren Öztürkoğlu, "İnternet sayfamızda hemen hemen Türkiye'deki ilkleri devreye aldık. Müşterilerimiz, bireysel emeklilik sigortası, bireysel emeklilik ürünleri, hayat sigortacılığı, ferdi kaza ve sağlık sigortası ürünlerimiz ile ilgili bütün bilgileri çok hızlı şekilde ve kolay ulaşabiliyor. Müşterilerimiz, kullanıcı deneyimlerini basitleştirdiğimiz ve yalınlaştırdığımız internet sayfası aracılığıyla işlemlerini yapabiliyor. 5 yıldır Türkiye'de bireysel emeklilik ve hayat sigortasını uçtan uca satan tek şirkettik. Bu durumu daha yalın ve basit hale getirdik. Müşterilerimiz için ürünleri kendilerine özel ve kişiselleştirilmiş şekilde alabilmelerini sağlayacak gelecek planlarını devreye soktuk" dedi.

"Müşterimizin, bütün ürün detaylarını çok kolay şekilde görebileceği bir ortam hazırladık"

İnternet şubelerini değiştirdiklerini dile getiren Öztürkoğlu, "Artık müşterimizin, bütün ürün detaylarını çok kolay şekilde görebileceği bir ortam hazırladık. Özellikle bireysel emeklilik alanına baktığımızda sözleşmelerin bütünü, hangi fonlardan, hangi varlıklardan oluştuğunu görebileceği, seçilebileceği, onların getirilerini analiz edebileceği ve doğru yönlendirmeleri yapabileceğimiz mekanizmaları internet şubemiz içerisine yerleştirdik. İnternet şubemiz aracılığıyla müşterilerimiz kolay şekilde fon dağılımlarını değiştirebilir, yıllık ve aylık şekilde görebilir. Devlet katkısından arındırarak bu işlemleri yapabilir. Dolayısıyla müşterilerimizin geleceğe yönelik biriktirmiş olduğu tasarrufları daha verimli ve kazançlı şekilde sürdürmelerine imkan vereceği bütün ortamları hazırladık" diye konuştu.

Yapay zekalı sohbet robotu

Diğer teknolojik yatırım olan yapay zekayı kullanan sohbet robotuna vurgu yapan Öztürkoğlu, "Sohbet robotlarına firmalar açısında baktığımızda, müşterilerin sorularını cevaplayan ve asistan hizmeti veren bir teknolojik ürün olarak kullanılıyordu. Biz burada biraz daha ileri gittik; müşterilerimizin işlemlerini de bu robot aracılığıyla yapabilmesini sağlayacak teknolojik entegrasyonları sağladık. Böylece müşterilerimiz fonda alım değişiklerini, tahsilat ödeme poliçeleri ya da sözleşmeleri ile ilgili ödemelerini bu sohbet robotu aracılığıyla yapabilirler. Sorularını sorabilirler, bu sorular ile ilgili cevapları sohbet robotundan çok güvenli şekilde alabilirler. Kredi kartı değişikliği yapılabilir, fonların getirileri sorulabilir, sektör ile ilgili sorular sorulabilir ya da ürünlerle ilgili detaylar sorulabilir" açıklamasında bulundu.

Öztürkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Müşterilerimiz açısından baktığımızda, bu işlemleri mobil uyumlu internet sayfasında tabletlerinden yapabilirler. Çünkü, günümüz zaman ve hız devri. Bunları sadece şubelerimiz, acentelerimiz ve çağrı merkezlerimizden almak yerine bulundukları her ortamda alabilme ve yapabilme özgürlüğünü müşterilerimize sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla, müşterimiz, daha az zaman ve daha az para harcayarak daha fazla ürün ve bilgiye ulaşma imkanı bulmuş oluyor. Dijitalleşmeye dünya ölçeği açısından baktığımızda, şirket olarak 3 guruba ayırıyoruz; teknolojiye yön verenler, adapte olmaya çalışanlar ve takip etmeye çalışanlar. Şirket olarak ilk grupta yer alıp sektörümüzde süreçlerin dijitalleşmesiyle ilgili devrim yaptığımıza inanıyoruz. Bu yönde bütün çalışmalarımız devam edecek".

Mobil uygulama

Tüm işlemlerin her an, her yerden, en kolay ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için tasarlanan Fibaemeklilik mobil uygulamasının kısa süre sonra cep telefonlarında olacağı açıklandı. Mobil uygulamanın IOS ve Android platformlarından indirilebileceği bildirildi.