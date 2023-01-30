Şiir Akşamları'nın konuğu Nurullah Genç oldu

Her ay edebiyat dünyasının değerli isimlerini Eyüpsultanlılarla buluşturan Eyüpsultan Şiir Akşamları'nın konuğu bu kez şair ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç oldu.

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde birbirinden önemli ve renkli kültür sanat etkinlikleri; söyleşi ve sohbet programları düzenlemeye devam ediyor. Her ay edebiyat dünyasının değerli isimlerini Eyüpsultanlılarla buluşturan Eyüpsultan Şiir Akşamları'nın konuğu bu kez şair ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç oldu. Nur Haktan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Genç, saz ekibinin seslendirdiği ezgiler eşliğinde, sevilen şiirlerinden bir seçki sunarken keyifli sohbetiyle de şiir severlere unutulmaz saatler yaşattı. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte, İstanbul'un farklı ilçelerinden ve farklı şehirlerden katılan şiir severler, Nurullah Genç'in şiirlerini, onun kendi dilinden dinleme imkanı buldu. Program sonunda ise Başkan Deniz Köken sahneye gelerek Genç'e teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.