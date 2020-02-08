Şiir Ekspresi kitapçılarda

Esra Ceylan'ın kitabı 'Şiir Ekspresi' raflardaki yerini aldı.

Almanya'da doğup büyüyen Esra Ceylan'ın şiir kitabı 'Şiir Ekspresi' raflarda yerini aldı. Yeni İnsan Yayınları'ndan çıkan kitap ile ilgili açıklama yapan Ceylan, okuyanların hayata daha pozitif bakmaya başlayabileceğini de dile getirdi.

Kendisini etkileyen olayları yazıya döktüğünü belirten Esra Ceylan, şiir yazarak kendisini daha iyi ifade ettiğine inandığını kaydederek, "Kendi yaşantılarından ve hissettiklerinden esinlendim 'Şiir Ekspresi'ni benimle aynı duyguları paylaşan bütün insanlarla duygularımı paylaşmak ve hayata dair bir iz bırakmak istedim" ifadelerini kullandı.

Kitabın şiir ile ifade edilmiş bir duygu yolculuğu olduğunu vurgulayan Ceylan, kitabın adı ile ilgili "Aşk da çok hassas ve uzun bir yolculuktur. Genelde uzun yolculuk, denilince akla tren geliyor. Burada biraz da hayal gücümü kullanarak ‘Şiir Ekspresi' ismini vermek istedim." dedi.

Okuyucularına seslenen Ceylan, "Bazen hayatımızda her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Ne kadar hayal kırıklıklarımız olsa da hayal kurmaktan vazgeçmemeliyiz. Her aşk yolculuğu iyi gitmeyebilir; ama bu, bir daha yola çıkmamamız gerektiği anlamına gelmez." dedi.

Ayrıca Ceylan, yeni kitabı için hazırlık yapmaya başladığının da bilgisini verdi.